Bolsa de Lisboa, de novo, entre as 10 com ganhos mais elevados

A bolsa de Lisboa voltou a integrar o 'clube' dos 10 mercados com ganhos diários mais elevados, pela segunda sessão consecutiva.

O índice PSI 20 lisboeta fechou esta quarta-feira com uma subida de 1,25%. No dia anterior havia encerrado com um avanço de 1,51%.

Juntamente com o índice ATX de Viena de Áustria liderou os ganhos na zona euro. Em Lisboa, destacaram-se a Pharol, com uma subida de 7,5%, e a Mota-Engil, com um ganho de 5,5%.

A Europa dominou hoje o grupo das 10 maiores subidas diárias, com Moscovo a liderar, registando ganhos de 2,48% para o índice RTSI e 2,05% para o índice MOEX, a que se juntaram os principais índices das bolsas de Bucareste, Lisboa, Viena e Zurique, com subidas acima de 1%.

Fora da Europa, os principais índices das bolsas de Manila, Hanói, Banguecoque e Buenos Aires integraram aquele 'clube'. O Nasdaq 100, da bolsa das tecnológicas de Nova Iorque, registou um ganho de 0,99% e integrou o grupo.

Os índices Merval (Buenos Aires), HNX 30 (Hanói); Nasdaq 100 (Nova Iorque) e PSI 20 (Lisboa) integraram o grupo dos 10 mercados com ganhos mais elevados pela segunda sessão consecutiva.

O pior desempenho nesta segunda sessão do ano juntou as bolsas da Eslovénia, Egito, Indonésia e Turquia, que registaram recuos acima de 1,2%.