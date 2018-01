Lisboa entre as 10 bolsas com ganhos mais elevados na 1ª sessão de 2018

O índice PSI 20, da bolsa de Lisboa, foi o 10º a registar ganhos mais elevados esta terça-feira. Encerrou a subir 1,51%. O índice com melhor desempenho neste início do ano foi o Merval, da bolsa de Buenos Aires, que fechou com um avanço de 3,4%

A bolsa de Lisboa esteve entre as 10 praças com melhor desempenho nesta primeira sessão de 2018. O índice PSI 20 lisboeta ganhou 1,51%. Na Europa, esta terça-feira, apenas Atenas ultrapassou Lisboa, com o índice geral helénico a subir 2,01%.

O clube das 10 bolsas com melhores resultados na primeira sessão do ano inclui: Buenos Aires (Merval: 3,39%); Ulan Bator (índice geral da bolsa da Mongólia: 2,7%); Atenas (índice geral: 2,01%); Hong Kong (Hang Seng: 1,99%); São Paulo (Ibovespa: 1,95%); Bolsa do Paquistão (índice geral dos três locais: 1,91%); Istambul (BIST 100: 1,9%); Nova Iorque (Nasdaq 100: 1,8%); Hanói (HNX 30: 1,73%); e Lisboa (PSI 20: 1,51%).

O índice composto do Nasdaq encerrou hoje fixando um novo máximo histórico ultrapassando, pela primeira vez, a barreira dos 7.000 pontos. Fechou em 7.006,90 pontos, registando uma subida de 1,5%.

O pior desempenho entre as principais praças mundiais registou-se em Londres, com o FTSE 100 a cair 0,52% na primeira sessão do ano. No conjunto de todas as bolsas mundiais, as maiores quedas diárias verificaram-se em Nicósia (com o índice geral cipriota a perder 1,7%) e em Tunes (com o Tunindex a recuar 1,25%).

Duas importantes bolsas mundiais estiveram encerradas, a de Tóquio e a de Zurique, por serem dias feriados.