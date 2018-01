Juros da dívida portuguesa descem ligeiramente. Restantes periféricos sobem

Os juros das obrigações portuguesas a 10 anos abriram o novo ano com uma ligeira redução no mercado secundário. Nos restantes periféricos do euro, os juros subiram com maior destaque para os irlandeses, Juros de referência alemães estão em alta

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português (OT) a 10 anos abriram esta terça-feira em queda ligeira no mercado secundário da dívida soberana.

Tendo encerrado em 1,93% na última sessão de 2017, os juros desceram para 1,92% pelas 8h45 (hora portuguesa), com três quartos de hora de negociação na primeira sessão do novo ano. A trajetória não está, contudo, estabilizada e os juros poderão entrar numa dinâmica de alta regressando ao patamar dos 2%.

No resto dos periféricos do euro, os juros estavam a subir ligeiramente para os títulos italianos (que estão acima de 2%), espanhóis e gregos, e mais acentuadamente para as obrigações irlandesas, que registavam uma subida de quatro pontos base para 0,71%.

No caso dos títulos alemães a 10 anos que servem de referência na zona euro, os juros subiram dois pontos base para 0,45%. Os analistas do banco alemão Commerzbank admitem, numa nota hoje publicada, que os juros alemães testem os 0,5% no mercado secundário.

Os mercados aguardam que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) divulgue o programa de financiamento de 2018 e que anuncie a tradicional operação de sindicação de lançamento da nova linha de obrigações de referência a 10 anos.

Na última apresentação a investidores internacionais, o IGCP projetava um financiamento de €17,5 mil milhões para 2018, com uma previsão de emissão de obrigações de €15 mil milhões, apenas €100 milhões menos do que em 2017.

No último leilão de 2017 de dívida a 10 anos, o Tesouro pagou 1,939%, a mais baixa taxa de remuneração de sempre aos investidores naquele prazo numa operação em mercado primário. Aquando da sindicação em janeiro de 2017 da nova linha de obrigações a 10 anos, o Estado teve de pagar mais de 4%.

O juro implícito a 10 anos registado no mercado secundário chegou a descer para 1,71% a 18 de dezembro, um mínimo desde abril de 2015, mas, desde essa sessão, voltou às subidas reaproximando-se do patamar dos 2%.

O horizonte da dívida pública na zona euro continua a ser marcado pela crise catalã (a sessão de abertura do Parlamento catalão deverá ser agendada para 17 de janeiro), pela incerteza sobre os resultados das próximas eleições legislativas italianas a 4 de março, e pelo impasse sobre a formação do novo governo alemão (o presidente do Parlamento, Wolfgang Schäuble, já referiu a possibilidade de um governo minoritário da chanceler Merkel).

O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se a 25 de janeiro para tomar decisões sobre política monetária, não sendo esperadas alterações ao quadro aprovado em outubro passado, que prolongou o programa de aquisição de ativos até final de setembro de 2018, ainda que com um ritmo mensal de compras cortado para metade desde janeiro. Benoît Coueré, membro da comissão executiva do BCE desde 2012, admitiu como "possibilidade razoável" que aquele prolongamento do programa foi o último.

Os analistas aguardam a divulgação da primeira previsão para a inflação em dezembro de 2017 pelo Eurostat na próxima sexta-feira. A inflação subiu ligeiramente para 1,5% em novembro, mas as previsões de mercado apontam para uma descida para 1,4% em dezembro. A inflação é o indicador central condicionando a política monetária do BCE, que aponta para uma meta de inflação abaixo, mas próxima de 2%.