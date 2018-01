Juros a 10 anos sobem para 2% e afastam-se de mínimos

Pela primeira vez desde 17 de novembro, os juros das Obrigações do Tesouro português no prazo de referência registam 2%. O movimento de alta é global na zona euro, com exceção dos títulos gregos, cujos juros desceram

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português no prazo de referência a 10 anos subiram para 2% pelas 17h (hora portuguesa) desta terça-feira no mercado da dívida soberana.

O limiar dos 2% já não era atingido desde 17 de novembro de 2017. A 18 de dezembro, os juros chegariam a cair inclusive para 1,71%, um mínimo desde abril de 2015. Desde 19 de dezembro, a trajetória de queda inverteu-se, no quadro de um movimento global de alta na zona euro. Os juros fecharam o ano de 2017 em 1,93%.

O nível atual de juros no mercado secundário é já superior à taxa de remuneração paga pelo Tesouro no último leilão de 2017 no prazo a 10 anos, quando se registou um mínimo histórico de 1,939%.

Os juros dos títulos dos periféricos estão em alta nesta primeira sessão do novo ano, com exceção da Grécia, onde desceram de 4,12% no fecho de 2017 para 4,08% agora.

Os juros dos títulos italianos subiram de 1,99% a 29 de dezembro de 2017 para 2,09% agora, e lideram, desde 18 de dezembro, as taxas nos periféricos, ocupando o lugar de Portugal.

No caso de Espanha, os juros subiram de 1,57% para 1,61% no mesmo período. Os juros dos títulos irlandeses aumentaram de 0,67% para 0,72% desde o final do ano passado.