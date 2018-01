Dívida portuguesa desceu €7,5 mil milhões em relação ao pico de agosto de 2017

A dívida pública portuguesa reduziu-se em €2,4 mil milhões em novembro em relação ao mês anterior, de acordo com a nota de informação desta terça-feira do Banco de Portugal . Caiu para €242,8 mil milhões, segundo o critério de Maastricht. Desceu de um pico de 130,1% em agosto para 126,1% do PIB em novembro, dentro dos objetivos do governo

Jorge Nascimento Rodrigues