Bolsas. Atenas e Lisboa lideram subidas na Europa com ganhos acima de 1%

Face a uma maré vermelha nas principais praças financeiras europeias, os índices das bolsas portuguesa e grega registam subidas acima de 1% ao final da manhã desta terça-feira, liderando os poucos mercados em que há subidas. Frankfurt e Paris lideram quedas com perdas de 0,7%

Atenas, Lisboa e Madrid registam ganhos na primeira sessão do ano em que domina uma maré vermelha nas principais bolsas europeias. O índice geral helénico lidera as subidas registando um aumento de 1,4% pelas 13 horas (hora portuguesa). Em Lisboa, o PSI 20 sobe 1,06%. O Ibex 35 espanhol avança mais modestamente, 0,2%.

Na bolsa lisboeta sete títulos valorizam mais de 2% ao final da manhã, com a Corticeira Amorim a destacar-se com uma subida de quase 5%.

Em contraste, as bolsas das principais praças financeiras europeias estão no vermelho, com o índice DAX de Frankfurt a cair quase 0,8% e o índice Cac 40 de Paris a perder 0,7%, ao final da manhã desta terça-feira.

Escapam a terreno negativo, as bolsas de Atenas, Budapeste, Estocolmo, Lisboa, Madrid, Tallinn e Viena.