Bolsas peninsulares no verde na abertura do novo ano. Europa "mista". Ásia com ganhos

Na primeira sessão do novo ano, PSI 20, de Lisboa, e Ibex 35, de Madrid, abrem em terreno positivo. Amesterdão, Frankfurt, Londres e Paris no vermelho. Ásia fechou com ganhos, à exceção de Sydney e Jacarta

Os mercados financeiros da Ásia fecharam no verde, com exceção da Austrália e Indonésia, e a Europa abriu 'mista' nesta primeira sessão do novo ano.

As duas bolsas peninsulares destacam-se por estarem a negociar em terreno positivo, enquanto a maioria das bolsas europeias está no vermelho, lideradas por Frankfurt, cujo índice DAX caía mais de 0,9% pelas 8h30 (hora portuguesa).

O índice PSI 20, da bolsa de Lisboa, lidera as subidas europeias, com um ganho de 0,4%, seguido pelo Ibex 35 madrileno. Em Lisboa, a Sonae Capital e a Corticeira Amorim registam subidas superiores a 2%. Em Madrid, Bankia, Caixabank e Sabadell - estes dois últimos bancos de origem catalã, ainda que trendo mudado as sedes para fora da Catalunha - registam ganhos acima de 1%.

A Ásia fechou a primeira sessão do ano com o índice Hang Seng, de Hong Kong, a liderar as subidas, com um ganho de 1,87% no fecho desta terça-feira. A bolsa de Tóquio, a mais importante da Ásia, esteve fechada, por ser feriado. As duas bolsas chinesas, de Xangai e Shenzhen, encerraram com ganhos de 1,2%. No negativo fecharam Sydney e Jacarta.