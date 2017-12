“Portugal continua a ser o país com a maior dívida à Roche”

No início de 2012, em plena crise, a farmacêutica Roche, o maior fornecedor dos hospitais públicos portugueses, suspendeu a entrega de medicamentos às 23 unidades de saúde que somavam mais de 750 dias de pagamento em atraso. Passaram a ter de pagar a pronto para garantirem as entregas. A dívida à companhia atingia, nessa altura, €135 milhões. Mais de cinco anos e uma recessão depois, o panorama não se alterou significativamente: a Roche, que detém uma quota superior a 40% dos fármacos usados em tratamentos oncológicos, continua a ser um principais credores do Estado português. Christoph Franz, presidente do conselho de administração da farmacêutica, garante que o valor em dívida continua a ser “de mais de uma centena de milhões de euros, o que é enorme”. No entanto, acredita que, em 2018 e 2019, “serão dados grandes passos na regularização dos pagamentos” — pelo menos foi esse o compromisso que obteve por parte do ministro da saúde, Adalberto Campos Fernandes, com quem se reuniu recentemente.

Qual o preço justo, para si, para aceder a cuidados de saúde e a medicamentos?

Continua a ser muito caro... Só pode existir uma regra: todos os pacientes que precisem de um determinado medicamento ou exame devem ter acesso ao mesmo. E essa deve ser a aspiração de todas as farmacêuticas. Obviamente que esta não é uma responsabilidade apenas das empresas. Mas nós temos de ser parceiros de todos os stakeholders, incluindo os estados, para que isso seja possível. Isso depende das prioridades políticas de cada país. De uma forma geral, o peso dos medicamentos nos orçamentos dedicados à Saúde tem-se mantido, nalguns casos até tem estado a reduzir-se ligeiramente. Há, por exemplo, uma maior despesa com os medicamentos oncológicos; mas outras áreas compensam. Há mais terapêutica para a gestão do colesterol, por exemplo, o que permite poupar muito dinheiro noutras áreas da Saúde. Umas coisas compensam as outras.

Falou em prioridades políticas. Quando olha para Portugal, quais diria serem as prioridades do país no que diz respeito à Saúde?

É um país que dá grande prioridade ao sistema de saúde. Mas tem sido muito exposto a grandes desafios. As vendas da Roche em Portugal continuam 25% abaixo dos valores referentes a 2010 e 2011. Posso dizer que temos contribuído fortemente para a consolidação orçamental do país. Mas obtive o compromisso claro, por parte do ministro da Saúde, de que o Estado está inclinado, em contrapartida, a reduzir o tempo de aprovação e dos reembolsos da comparticipação do Estado nos preços dos medicamentos, por exemplo. Ou até mesmo em antecipar pagamentos por parte do sector hospitalar — o que é uma grande questão para nós, aqui, em Portugal. Estamos dispostos a encontrar zsoluções.

Que soluções?

Nos últimos anos, fala-se, por exemplo, de sair de um sistema de comparticipações baseado no custo e no volume para um sistema baseado nos resultados alcançados e no valor adicionado. Também temos, por exemplo, preços diferentes para indicações clínicas diferentes: somos a única companhia em Portugal que desenvolveu este conceito, que implementámos há cerca de dois anos.

Em 2012, a Roche suspendeu a venda de medicamentos por atrasos nos pagamentos. E, excluindo a banca, deve ser o maior credor do Estado português...

Infelizmente. Mas estamos abertos a colaborar com os governos dos países onde estamos: somos uma empresa de cariz familiar e pensamos num horizonte mais largo, a 20 ou 30 anos de distância. Estamos em Portugal desde 1973 e isso explica bastante. Comprometemo-nos com descontos substanciais, que levaram a uma quebra significativa do nosso volume de negócios, e entregámos resultados. Mas o nosso negócio tem de ser sustentável. E não é tanto uma questão sobre quanto dinheiro está no sistema, mas sim uma questão sobre como os pagamentos são geridos. Há uma grande diferença na forma como os vários hospitais fazem a sua gestão de pagamentos. No geral, o sistema de saúde funciona bem, mas essa é uma das áreas onde é preciso trabalhar mais.

Este é um cenário comparável ao aconteceu noutros países onde a Roche está presente?

Gostaria de poder dizer que há outras dívidas maiores à Roche, mas não é o caso. Podemos facilmente falar de um montante de mais de uma centena de milhões de euros, o que é enorme. E é um valor que não nos permite ficar sossegados, à espera de ver alguma coisa acontecer. É algo que temos de resolver. Quero sublinhar que vi um compromisso claro por parte do ministro da Saúde para que se dessem grandes passos entre este final de 2017, mas também em 2018 e 2019, no sentido de se regularizar os pagamentos.

O que depende do Ministério das Finanças e da sua meticulosa gestão de pagamentos.

Sim. Mas caso o compromisso não seja cumprido, Portugal perderia a sua reputação enquanto parceiro que honra contratos assinados. Temos de evitar, claramente, o que aconteceu em 2012. É uma questão de reputação.

Quais são os planos da Roche para Portugal, onde tem uma operação sobretudo comercial? Não passa por ter mais serviços de investigação e desenvolvimento, por exemplo?

Já estamos aqui há muitos anos e contamos com uma estrutura muito estável. Estamos focados, neste momento, em trabalhar em conjunto com os hospitais nacionais para desenvolver mais a área dos ensaios clínicos em Portugal. Nos últimos dois anos, gastámos €20 milhões nesta área e somos a empresa ‘número 1’ em ensaios clínicos no país. O que, naturalmente, permite um maior envolvimento por parte do sector científico português. O sistema educativo tem grande qualidade, tal como a oferta de tratamentos médicos, o que faz de Portugal uma boa plataforma para os nossos ensaios clínicos.

A burocracia do país não atrasa esses processos?

Portugal, quando comparado com outros, é um dos países onde o tempo de aprovação, primeiro, de um medicamento e, depois, do seu reembolso é demasiado longo. Leva quase dois anos. Por isso, há pacientes que estão envolvidos em ensaios clínicos e, uma vez que terminem, ficam sem acesso a medicamentos, por nós não termos autorização para os entregar. Eu sei que a presidente do Infarmed [Maria do Céu Machado] quer reduzir os tempos de espera. Quando isso acontecer, então podemos pensar em novas ambições para a Roche em Portugal. Mas um passo só pode ser dado depois do outro.

A área oncológica continua a ser a prioridade da Roche?

Somos os líderes mundiais em medicamentos oncológicos: temos novos medicamentos no mercado, mas muito mais em estudo. Mas estamos prestes a lançar um novo medicamento para a esclerose múltipla. E outro para a hemofilia. Não somos ainda especialistas nestas áreas, mas se sentimos que temos um produto que acrescenta valor e tem capacidade para se tornar líder de mercado, então avançamos. É o caso também das doenças neurodegenerativas. Já estamos no último ensaio clínico para o primeiro medicamento para o autismo. Ainda vai demorar uns anos, infelizmente, para chegar ao mercado. Temos também dois medicamentos, também na última fase de ensaios clínicos, para o Alzheimer. São áreas com grande risco envolvido, que implicam milhares de milhões de euros de investimento e que podem resultar em fracassos. A inovação é cara, arriscada. Daí os preços dos novos medicamentos.

A imuno-oncologia [nova geração de medicamentos que utilizam o próprio sistema imunológico do paciente para reconhecer e combater a doença, ao mesmo tempo que trava a evolução] é a área de futuro?

Temos imensos ensaios clínicos a decorrer. Em outubro, lançámos, em Portugal, o Tecentriq, uma terapêutica nesta área para o cancro do pulmão. Se combinada com outros medicamentos, podem ainda ser mais eficazes. Há a promessa de que, nos próximos 5 a 10 anos, seremos capazes de transformar certo tipo de cancro em doenças crónicas, como já acontece, hoje com os portadores do vírus HIV, caso tenham acesso a determinadas terapêuticas.

A maior concorrência dos genéricos abalou o negócio?

Os genéricos são necessários para o negócio farmacêutico. Quem inova beneficia, por tempo determinado, da patente, e depois é importante que o medicamento passe a ser acessível a preços mais baixos: as poupanças que geram vão permitir pagar novos medicamentos, mais caros. Os genéricos financiam a inovação.