Euro valorizou-se 5% em 2017 e bitcoin caiu mais de 30% nos últimos quinze dias

A moeda única europeia subiu 5% em relação às divisas dos 19 principais parceiros e valorizou-se 14% face ao dólar. A bitcoin, a mais mediática moeda criptográfica, depois de atingir um pico em meados de dezembro caiu mais de 1/3 face ao dólar e ao euro

O euro valorizou-se 5% em 2017 prosseguindo a tendência de apreciação desde março de 2015 face às divisas dos seus 19 principais parceiros, segundo dados publicados pelo Banco Central Europeu (BCE).

A moeda única tem estado em alta desde que o BCE iniciou o programa de aquisição de dívida pública no mercado secundário. Na atual fase ascendente, iniciada em março de 2015, o euro já se valorizou 11% face ao referido cabaz de divisas. A anterior fase ascendente durou mais de nove anos, entre setembro de 2000 e novembro de 2009, tendo o euro valorizado, então, 34%.

Em relação à principal divisa mundial, o dólar, a moeda única europeia valorizou-se 14,3% em 2017. Abriu o ano pouco acima de 1 dólar e fechou em 1,2 dólares.

O fenómeno monetário do ano foi a projeção da bitcoin, a mais importante moeda encriptada, com um disparo de 1200% no câmbio em dólares e 1100% em euros, registando uma dinâmica exponencial considerada tipicamente de 'bolha' financeira.

Tendo aberto o ano em 925 euros e perto de 970 dólares por unidade atingiu um máximo histórico de cerca de 15.000 euros e de perto de 20.000 dólares em 16 e 17 de dezembro respetivamente. Depois desse pico caiu 31% em euros e 34% em dólares.

Pelas 16 horas (hora portuguesa), a bitcoin cotava-se perto de 13.500 dólares e 11.800 euros. Os futuros para janeiro fecharam em 14.500 dólares nas duas plataformas de negociação em Chicago.