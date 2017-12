Açores têm 1631 unidades de alojamento local

O ano que se aproxima deverá continuar a provar que o crescimento do mercado imobiliário em Portugal continental fez ressonância nas ilhas e que o impulso dado pelo turismo veio para ficar também nos Açores.

Miguel Tavares, responsável da RE/MAX Ilha, fala de um “renascimento” do sector em São Miguel, que também é evidente em Santa Maria, no Pico e na Terceira.

“Segundo os dados estatísticos oficiais, desde 2014 que o mercado imobiliário nos Açores tem vindo a crescer. Esta subida evidenciou-se de forma mais acentuada em 2016, com um crescimento de 31% no número de imóveis transacionados”, refere ao Expresso Ricardo Resendes, diretor da Century 21 Azor.

“A melhoria da confiança e os baixos reembolsos dos depósitos levaram os açorianos a olharem para o imobiliário”, diz Miguel Tavares. A abertura do espaço aéreo, com o início da operação das companhias de baixo custo para os Açores em abril de 2015, deu o empurrão decisivo e abriu novas oportunidades de negócio.

Um dos efeitos mais visíveis da chegada de mais turistas às ilhas é o crescimento do alojamento local. A Associação do Alojamento Local em Portugal refere que no final de novembro existiam 1631 unidades de alojamento local na região, com destaque para 764 em São Miguel, 317 no Pico e 219 na Terceira, entre quartos, moradias, apartamentos, hospedagens e hostels. “Muita gente faz alojamento local, utilizando as poupanças que tem. O que tem levado à reabilitação do centro”, assegura o responsável da RE/MAX Ilha referindo-se a Ponta Delgada, a capital da região, na ilha de São Miguel.

Este ano a RE/MAX Ilha deve crescer cerca de 20%, “embora 2016 já tenha sido um ano muito bom”, afirma o responsável.

A Era Ponta Delgada também espera um crescimento de cerca de 10% em vendas face ao ano transato. Paulo Rego, responsável da imobiliária, garante que cerca de 80% deste crescimento se deve a negócios com habitantes locais.

O alojamento local ou os equipamentos turísticos aparecem como primeiro objetivo para a compra, surgindo depois a habitação própria, o arrendamento e o investimento de longo prazo.

As boas referências sobre o país atraem os turistas que vêm à procura de segunda habitação, e que chegam, sobretudo, da Alemanha, Rússia, França, Itália e Bélgica, e os emigrantes ou descendentes, vindos da América do Norte, nomeadamente dos EUA e Canadá.

O responsável da Century 21 Azor identifica dois perfis principais de compradores de imobiliário nos Açores: “Os que procuram maior qualidade de vida, associada ao sossego e à tranquilidade” e os que preveem “o potencial do arquipélago e o seu crescimento em termos de turismo”.

Crédito à habitação sobe mais de 50%

Apesar de os preços terem crescido entre 2 e 5% face a 2016, o responsável da RE/MAX Ilha diz que ainda não há escassez. Para Ricardo Resendes, “muitos imóveis, anteriormente direcionados para o mercado de arrendamento a longo prazo, foram transformados em alojamentos locais. Assim sendo, devido à escassez de imóveis para arrendamento e à abertura da banca ao crédito à habitação, aliado ao aumento de poder de compra da população, em 2017, verificou-se um maior número de investimentos em habitação própria permanente”.

Este ano, o crédito à habitação disparou. Fonte oficial do Santander Totta, que detém cerca de 25% do crédito à habitação no conjunto do arquipélago, com presença em todas as ilhas, disse ao Expresso que “a tendência positiva do mercado de crédito à habitação nos Açores segue alinhada com o restante país [64% nos primeiros nove meses de 2017], em virtude da curva de desenvolvimento da economia”.

Até outubro, o Millennium bcp também registou um crescimento da contratação de crédito à habitação nos Açores, de 51% face ao período homólogo. Já a Caixa Geral de Depósitos (CGD) refere que a produção nova de crédito à habitação cresceu 43% naquele mercado face aos primeiros nove meses de 2016. E se as operações contratadas por cidadãos estrangeiros são residuais, a CGD não deixa de notar “que existe procura de estrangeiros atraídos pelas oportunidades de imobiliário”.

A construção nova é pouca, mas está a crescer. Segundo dados preliminares do Serviço Regional de Estatística dos Açores, os fogos em construção em São Miguel eram mais 67, passando para 174, até outubro face ao período homólogo de 2016. Seguem-se as ilhas do Pico, Terceira e Faial. No conjunto das ilhas eram 284 fogos em relação aos 214 do ano passado. Já o valor médio global da avaliação por metro quadrado também tem vindo a subir, sendo que em outubro era de €989, enquanto a média das 25% mais elevadas se situava em €1393 por metro quadrado.

Quanto a 2018, Miguel Tavares prefere ser cauteloso: “São Miguel não é um mercado como o de Lisboa. Estamos condicionados. É um mercado mais pequeno, muito volátil. Pode haver uma euforia e depois fecharem-se as portas.”

Ricardo Resendes está otimista e acredita que “o crescimento se venha a consolidar ainda mais com a ligação Ponta Delgada-Nova Iorque, realizada pela companhia Delta Airlines, com cinco voos semanais, a iniciar em maio de 2018”.

Nos dois primeiros trimestres deste ano, o número de imóveis vendidos pela Century 21 Azor cresceu cerca de 28% em relação ao período homólogo. No total dos quatro trimestres do ano, a empresa prevê que se registe um crescimento nesta ordem de grandeza.