13/1/18: Revolução dos Pagamentos

Alterações da nova diretiva de serviços de pagamentos (PSD2) têm de ser transpostas pelos países da União Europeia até 13 de janeiro

O que é a diretiva de serviços de pagamentos?

A revisão da diretiva de serviços de pagamentos de 2007, adotada pela União Europeia (UE) em 2015, tem o objetivo de incentivar um mercado europeu de pagamentos mais inovador, eficiente e seguro e proteger os consumidores. A PSD2 regula, entre outros, a prestação de informação sobre contas e os serviços de iniciação de pagamentos. Os bancos estão obrigados, mediante autorização dos clientes, a partilhar informação financeira sobre estes e a permitir que ‘fintech’ e outras concorrentes tenham acesso às contas bancárias, através de API (interfaces de programação de aplicações) abertas. Assim, é possível agregar numa só plataforma informação sobre todas as contas do cliente, mesmo que estejam em várias instituições, e que outras entidades executem operações de pagamentos.

Que desafios enfrentam os bancos?

A PSD2 significa o fim do monopólio dos bancos sobre a informação financeira dos seus clientes e os serviços de pagamentos. A partir de janeiro, os bancos tradicionais não concorrem apenas com outros bancos, mas também com ‘fintech’, tecnológicas e outras empresas. Segundo a Roland Berger, mais de mil milhões de clientes bancários serão afetados pela diretiva europeia, colocando em risco entre 30% e 40% do produto bancário na UE. Além disso, as API abertas acarretam custos tecnológicos de implementação e de segurança. Mas o aumento da concorrência – ou das colaborações entre banca tradicional e novos atores – pode constituir também um incentivo para os bancos se reinventarem, estimulando a digitalização, a inovação e o surgimento de soluções cada vez mais focadas nas necessidades dos consumidores.

Quais os benefícios para os clientes bancários?

A UE acredita que a inovação nos serviços de pagamento trará benefícios para os clientes bancários. Estes poderão ter acesso a um leque mais vasto de serviços financeiros para gerir as suas finanças – e mais centrados nas suas necessidades –, como aqueles que agregam a informação de todas as suas contas numa só aplicação. Realizar pagamentos fora das aplicações bancárias – como pagar a eletricidade através do Facebook ou uma compra online diretamente no site do retalhista, sem recorrer a ATM, MB Way, Paypal ou Visa – é outra das possibilidades. Numa altura em que se discutem em Portugal limites para as comissões de serviço cobradas pelos bancos, a nova diretiva europeia pode significar custos menos elevados com as operações financeiras e um acesso mais rápido e simplificado aos serviços financeiros.

E que direitos adquirem os consumidores em 2018?

Com a nova diretiva europeia os consumidores ganham não só o acesso a um leque mais vasto de serviços de pagamentos, mas veem também reforçados os seus direitos. Até ao início de 2018, a UE vai elaborar um folheto onde estarão incluídos todos os direitos dos consumidores no espaço europeu, entre eles a redução da responsabilidade por operações de pagamento não autorizadas de €150 para €50, o direito ao reembolso incondicional para as operações de débito direto não autorizadas e a eliminação dos custos adicionais pela utilização de um cartão de crédito ou de débito. Além disso, os consumidores veem também a segurança das transações reforçada e os seus dados financeiros protegidos, através de medidas de autenticação mais seguras, de diminuição do risco e de proteção em situações de fraude.