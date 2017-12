Trabalho flexível gera mais de €270 mil milhões por ano na Europa

O trabalho flexível, em que profissionais altamente qualificados trabalham por projetos, de forma autónoma ou temporária, também designado por gig economy, gerou mais de €270 mil milhões à economia europeia no último ano. O número é avançado por um estudo da consultora de recrutamento Adecco em parceria com o LinkedIn.

Segundo o relatório, são cada vez mais os profissionais europeus a trocar as modalidades de trabalho mais tradicionais por soluções mais flexíveis, desempenhadas muitas vezes à distância. Em 54% dos casos analisados pela consultora e pela rede social, optar por uma carreira como freelancer traduz sobretudo a escolha de um estilo de vida e de carreira. Certo é que a gig economy (economia da flexibilidade) está a ganhar cada vez mais adeptos em todo o mundo e até já é possível dividir o mapa-mundo consoante a especialização dos freelancers dos diversos países. A Universidade de Oxford fez esse trabalho e lançou o Online Labour Index, um mapa em atualização permanente que mostra a especialização de cada país no que toca aos seus freelancers.

Muito se fala do imenso potencial e qualificação dos profissionais portugueses na área tecnológica, mas a análise da Universidade de Oxford no âmbito do Online Labour Index (enquadrado no iLabour Project) revela que, à semelhança de outros países do Sul da Europa (França, Espanha e Itália), a escrita e a tradução são os pontos fortes dos freelancers portugueses (ver infografia), ainda que o país também se destaque na prestação de serviços profissionais e nas tecnologias de informação.

Norte da Europa agrega criativos

O cenário é diferente no norte europeu e na zona leste. No primeiro caso, a maior fatia dos profissionais liberais exerce funções nas áreas da criatividade, produção multimédia e comercial/vendas. Na Europa de Leste, o desenvolvimento de software e a tecnologia dominam.

Para elaborar o mapa mundial dos freelancers especializados, os trabalhadores da dinâmica gig economy, a equipa da Universidade de Oxford utilizou dados recolhidos entre 1 e 6 de julho deste ano, em quatro dos principais sites mundiais de contratação de freelancers: Fiverr, Freelancer, Guru e PeoplePerHour. A plataforma vai sendo atualizada, mas as conclusões já extraídas permitem perceber que a fatia mais representativa dos trabalhadores freelancers está sediada na Índia (24%) e Bangladesh (16%).

Vili Lehdonvitra, responsável pela coordenação do iLabour Projetct, salienta que no último ano “a gig economy online cresceu mais de 26% a nível mundial”. Muitos trabalhadores apostam nestes modelos de trabalho atraídos pela possibilidade de integrar projetos globais, sem saírem do seu país, mas para outros tantos é a ausência de oportunidades de trabalho a nível local que dita a opção. Da parte das empresas, destaca o especialista, “a busca de custos mais baixos leva muitas organizações a apostar em economias emergentes, onde o preço do trabalho por hora é muito mais baixo”.

Analisando os dados da plataforma é possível perceber que o aumento registado no mercado dos freelancers foi sobretudo sustentado pela procura de profissionais das áreas tecnológicas e de desenvolvimento de software, com um aumento de 37% no número de freelancers a trabalhar nesta área entre julho de 2016 e julho de 2017. O segundo grande grupo de profissionais a trabalhar remotamente como freelancers é dos que desempenham funções criativas e desenvolvem projetos multimédia (21%).

Portugal ao contrário da tendência

Ao contrário da tendência verificada a nível mundial que aponta para o aumento dos profissionais a trabalhar em regime freelance, o estudo da Adecco deixa claro que em Portugal, 54% dos profissionais continuam a preferir um trabalho a tempo inteiro. A maioria dos que possuem um trabalho flexível (82%) pertence à camada de profissionais mais jovens, entre os 18 e os 26 anos. Portugal (54%), Itália (54%) e Espanha (42%) são mesmo os países identificados pela consultora e pelo LinkedIn como aqueles em que existe maior resistência ao trabalho flexível.

Num comentário à posição de Portugal neste estudo, Carla Rebelo, diretora-geral da Adecco Portugal, defende que “o trabalho flexível é uma tendência em grande crescimento em vários países e poderá ser uma realidade em Portugal num futuro próximo apesar de ainda não ser muito expressiva”. A líder da Adecco Portugal defende ainda que “este poderá ser o caminho para muitos jovens que procurem liberdade e autonomia” e enfatiza que, a nível global, só 36% dos profissionais que trabalham em regime de flexibilidade o fazem por dificuldade em conseguir trabalho permanente. A maioria — 54% dos independentes — optou por esta modalidade para dar resposta a necessidades de conciliação pessoal e 89% encaram o trabalho flexível com uma perspetiva de longo prazo.

Segundo o INE, Portugal tinha no início do ano perto de 790 mil trabalhadores independentes. Num estudo realizado este ano a consultora Deloitte revela que 51% dos líderes empresariais mundiais querem mais freelancers nas empresas, acrescentando que a tendência é transversal a sectores tão diversos como a saúde, as tecnologias, a consultoria ou outros. No campo das tecnologias de informação, a plataforma Freelancer (uma das analisadas no âmbito do iLabour Project) revelou que em maio os freelancers portugueses inscritos na plataforma teriam já ganho mais de €800 mil com o desenvolvimento de projetos para várias entidades.