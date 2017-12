Catalunha é a única região de Espanha a perder turistas

A entrada de estrangeiros na Catalunha desceu 2,3% no mês de novembro, de acordo com os dados avançados pelo Instituto de Estatística de Espanha. Já em outubro se tinha registado uma queda de 4,7%. Este decréscimo resulta do impacto negativo que a instabilidade política está a ter no turismo da região. Apesar deste resultado, a Catalunha mantém-se no acumulado do ano como o segundo destino mais procurado de Espanha.

Relativamente às restantes regiões, novembro foi um mês positivo para o turismo espanhol. Entraram 4,4 milhões de turistas estrangeiros no país, mais 7,4% do que no mesmo período do ano passado. O destino de eleição é as Canárias, que recebeu 1,2 milhões de viajantes.

Olhando para os primeiros 11 meses do ano, Espanha recebeu mais de 77,8 milhões de turistas, o que se traduz num aumento de 9,1%, relativamente ao período homólogo de 2016, superando o número de visitantes recebidos ao longo de todo o ano passado (75,6 milhões). De janeiro a novembro, cerca de 18 milhões de britânicos visitaram Espanha, tornando o Reino Unido no maior emissor de turistas. Segue-se a Alemanha (com cerca de 11,5 milhões de turistas), França (10,7 milhões) e Itália (4 milhões).