Bolsas Mundiais registam melhor ano desde 2009

Os mercados bolsistas ganharam 21,6% em 2017. A ‘região’ com melhor desempenho foi a Ásia. Zona euro registou uma subida de 24% e Lisboa ficou abaixo. Jamaica e Argentina lideraram subidas, Paquistão foi o pior mercado do ano

As bolsas mundiais encerraram 2017 com um ganho anual de 21,6%, o melhor resultado desde 2009, segundo o índice MSCI para todos os países medido em dólares. Em moedas locais, o ganho foi de 17,5%, segundo a Yardeni Research.

Desde 2013 que os mercados bolsistas não registavam uma subida anual de dois dígitos. Em 2016, o ganho foi de 5,6%, depois de uma quebra de 4,3% no ano anterior.

Muitos analistas atribuem este ano de mercado em alta, de ‘bolhas’ financeiras em alguns segmentos, e de muito baixa volatilidade à política monetária ainda expansionista que continua a dominar os quatro principais bancos centrais do mundo – Reserva Federal norte-americana (Fed), Banco Central Europeu (BCE), Banco Popular da China (PBOC) e Banco do Japão. Apesar da redução já em curso do balanço do banco central nos Estados Unidos e de subidas das taxas diretoras pela Fed, o balanço global dos ativos destes quatro principais bancos soma quase 20 biliões de dólares (€16,7 biliões), mais de ¼ do PIB mundial. As duas maiores fatias pertencem ao BCE e PBOC.

A ‘região’ com melhor desempenho foi a Ásia Pacífico, cujo índice MSCI respetivo (incluindo 14 países) avançou 28,7%. A Ásia regista a maior fatia das 10 bolsas com melhores desempenhos do ano, segundo os índices MSCI – Cazaquistão, Mongólia, Vietname e Coreia do Sul.

Viena liderou bolsas da zona euro

O índice para a zona euro (que abrange 10 dos 19 membros) registou um ganho de 23,7%, A bolsa com melhor desempenho na área da moeda única foi Viena, cujo índice geral disparou 55%. No índice MSCI para a zona euro estão excluídos os mercados emergentes do Leste e a Grécia (que foi desgraduada para mercado emergente em 2013).

O índice PSI 20, de Lisboa, ficou abaixo da média da zona euro, com um ganho anual de 15,2%, mas à frente de outros índices importantes dos ‘periféricos’ do euro, como o MIB italiano e o Ibex 35 espanhol. Segundo os índices gerais nacionais MSCI, o melhor desempenho em 2017 entre os ‘periféricos’ da moeda única foi para a bolsa de Atenas, seguida de Milão, Madrid, Lisboa e Dublin.

O índice MSCI para as cinco bolsas emergentes da América Latina registou uma subida anual de 20,8%. Argentina e Chile destacaram-se nesta região.

Nova Iorque com novos máximos históricos

As duas bolsas dos Estados Unidos, NYSE e Nasdaq, as maiores do mundo localizadas em Nova Iorque, subiram este ano, em conjunto, 19,5%. O Nasdaq (a bolsa das tecnológicas) liderou com um avanço de 28,2%. Os três principais índices norte-americanos fixaram novos máximos históricos em 18 de dezembro – o Dow Jones 30 aproximou-se dos 25.000 pontos, o S&P 500 dos 2700 pontos e o Nasdaq galgou a barreira dos 7000 pontos.

Dois grupos de mercados registaram um desempenho anual acima da média global. O índice MSCI para os 24 mercados emergentes subiu 34,4% e o índice para os 29 mercados fronteira (que ainda não foram graduados para emergentes) avançou 27,7%.

Os 10 melhores

Dez mercados registaram o melhor desempenho do ano, com subidas dos índices de 39% a 75%, segundo os índices MSCI. Na liderança, dois mercados de fronteira, as bolsas de Kingston (Jamaica), com um ganho anual de 75%, e Buenos Aires (Argentina), com uma subida de 72%. Seguem-se, por ordem decrescente de ganhos, Almaty (Cazaquistão), Ulan Bator (Mongólia), Hanói (Vietname), Viena (Áustria), Varsóvia (Polónia), Seul (Coreia do Sul), Tallin (Estónia) e Santiago (Chile). A União Europeia conta com três entre as melhores bolsas do ano. Às portas deste ‘clube’ ficaram Budapeste (Hungria) e Mumbai (Índia).

O pior desempenho do ano verificou-se na bolsa paquistanesa que negoceia em três locais – Karachi, Islamabad e Lahore. O índice bolsista perdeu quase 29%. Na geografia das perdas segue-se o Médio Oriente, com as bolsas de Omã, Qatar, Líbano, Bahrein e Emirados Árabes Unidos a registarem quedas. O conflito diplomático na região criado pelo ultimato ao Qatar dominou o ano de 2017.