Juros da dívida portuguesa lideram descidas em 2017

Os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos reduziram-se quase para metade no mercado secundário, mas não fixaram novo mínimo histórico. Juros gregos caíram 42%. Portugal e Grécia são as exceções face a subidas entre 5% e 105% para as restantes taxas na zona euro

Grécia e Portugal foram os únicos emissores de dívida na zona euro que registaram descidas nos juros (yields) dos títulos a 10 anos no mercado secundário em 2017. Os juros das Obrigações do Tesouro português (OT), no prazo de referência, caíram 48% e os relativos aos títulos helénicos desceram 42%.

A descida substancial no custo da dívida portuguesa deveu-se à saída do procedimento por défice excessivo e à graduação para investimento no rating da dívida por parte da Standard & Poor’s e da Fitch, duas das três principais agências de notação de crédito. Estas alterações fundamentais ocorridas em 2017 ampliaram a base de investidores na dívida portuguesa e reduziram significativamente o risco.

No caso da Grécia, a perspetiva de uma saída “limpa” do terceiro resgate em agosto do próximo ano e a probabilidade de um acordo final para a sustentabilidade de médio e longo prazo da dívida influenciou a queda anual dos juros no prazo de referência de mais de 7% para 4%, mesmo com Atenas excluída do programa de aquisição de dívida pública no mercado secundário pelo Banco Central Europeu (BCE).

Apesar da continuação do programa de compras pelo BCE em 2017 e da garantia do seu prolongamento até setembro de 2018, os restantes membros do euro registaram subidas nos juros na maturidade a 10 anos, desde 5% para os títulos eslovenos, 9% para os italianos, 13% para os espanhóis e irlandeses até 51% para os holandeses, 84% para os malteses e 105% para os alemães. Os juros das Bunds (designação dos títulos alemães), naquele prazo, mais do que duplicaram em 12 meses – de 0,21% no final de 2016 para 0,43%.

Uma das alterações marcantes em 2017 foi a descida dos juros das OT para níveis abaixo das taxas para os títulos italianos, uma mudança que se verificou desde 18 de dezembro. Os juros italianos fecharam o ano em 2%, seis pontos base acima dos portugueses.

Os juros das OT no prazo de referência no mercado secundário fecharam o ano anterior em 3,76% para encerrarem 2017 em 1,94%, um nível próximo da taxa de remuneração registada no último leilão do ano em novembro, que fixou um novo mínimo histórico em emissões de dívida naquele prazo.

Apesar da descida para quase metade no mercado secundário, os juros das OT não conseguiram manter a trajetória descendente na ponta final do ano, tendo subido de um mínimo de 1,71% a 18 de dezembro para 1,94% esta sexta-feira, última sessão do ano.

Os juros dos títulos portugueses foram arrastados na vaga geral de subida verificada nos títulos da zona euro neste final do ano e interromperam a trajetória de aproximação aos mínimos de março de 2015. A incerteza política domina algumas economias fundamentais da zona euro – crise catalã em Espanha, convocação de eleições legislativas em Itália, impasse na formação do novo governo alemão.