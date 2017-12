Goldenergy vai oferecer tarifas de eletricidade equiparadas às reguladas

A Goldenergy vai a partir de janeiro disponibilizar aos seus clientes tarifas de eletricidade equiparadas às reguladas, depois de o Parlamento ter aprovado nova legislação que permite aos consumidores voltar às tarifas reguladas caso os seus comercializadores não disponibilizem preços equivalentes aos regulados.

O presidente executivo da Goldenergy, Nuno Afonso Moreira, diz, em comunicado, que a criação de um tarifário equiparado ao regulado é "uma redução de preços possível, que beneficia e protege o consumidor".

A legislação aprovada este ano não obriga os comercializadores do mercado liberalizado a ter tarifas equiparadas às reguladas, estipulando, no entanto, que os clientes dos fornecedores que não as disponibilizem passam a ter o direito a voltar a firmar contrato no mercado regulado (com a EDP Serviço Universal).

Esta quinta-feira a EDP Comercial já anunciou que não irá ter tarifas equiparadas às reguladas, argumentando que os preços regulados não cobrem os custos reais da aquisição de energia no mercado grossista e os custos de acesso às redes. Paralelamente, a empresa admitiu que os seus tarifários em 2018 irão em média ficar 2,5% acima dos atuais preços praticados pela EDP Comercial.

A Goldenergy não esclarece no seu comunicado se além das tarifas equiparadas às reguladas irá oferecer outros tarifários aos clientes ou manter as campanhas que atualmente tem em vigor, e que na sua maior parte oferecem um desconto que incide sobre o encargo de potência (a parte fixa da fatura).