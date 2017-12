Bolsas. Europa 'mista' em última sessão do ano. Milão e Madrid lideram quedas na zona euro

Os mercados bolsistas europeus abriram 'mistos' nesta última sessão do ano. Índice PSI 20, em Lisboa, mantém-se esta sexta-feira ligeiramente abaixo da linha de água. Ásia fechou negativa em Tóquio e Sydney, mas registou ganhos nas restantes bolsas. Mongólia, Vietname e Hong Kong destacam-se em 2017

As bolsas europeias abriram esta sexta-feira 'mistas', mas a maioria dos principais mercados está no vermelho, com exceção de Londres. As bolsas de Varsóvia, Milão e Madrid lideram quedas pelas 9h30 (hora portuguesa) nesta última sessão do ano. Lisboa segue, por ora, a trajetória da maioria das bolsas europeias, com o índice PSI 20 a registar um ligeiro recuo.

O índice Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas na zona euro) recua 0,2%, enquanto o WIG 20 polaco cai 0,5%, o MIB italiano perde 0,49% e o Ibex 35 espanhol regista uma quebra de 0,3%. Em Lisboa, o PSI 20 perdia 0,07%, mas a tendência ainda não está definida. Três pesos pesados da bolsa portuguesa recuavam mais de 1%: Mota-Engil, Pharol e Navigator.

A zona euro está marcada, neste final de ano, pela continuação da crise catalã (depois da reafirmação de uma maioria absoluta parlamentar do bloco independentista, saída das eleições de 21 de dezembro) e pela subida do risco político em Itália com a convocação de eleições legislativas para março, cujos resultados em termos de formação de um novo governo são incertos.

Nas principais praças europeias, apenas Londres está em alta, com o FTSE 100 a registar uma subida de 0,15%.

Excluindo a bolsa de Moscovo, o ano de 2017 vai saldar-se na Europa por ganhos de dois dígitos na maioria das praças, incluindo Lisboa.

As bolsas na Ásia já fecharam o ano, com Tóquio e Sydney em queda, com os índices Nikkei 225 nipónico a perder 0,38% e o ASX 200 australiano a recuar 0,08%. As restantes bolsas encerraram no verde, com Seul a liderar, onde o índice KOSPI sul coreano avançou 1,26%.

No ano de 2017, três bolsas asiáticas destacaram-se com valorizações anuais acima de 30%: Ulan Bator na Mongólia, com o índice geral a subir perto de 70%, Hanói, no Vietname, com o índice HNX 30 a avançar mais de 50% e Hong Kong, com o índice Hang Seng a ganhar 36%.