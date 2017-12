Apple pede desculpa por ter tornado os telemóveis antigos mais lentos

“Sabemos que alguns sentem que a Apple os desiludiu. Pedimos desculpa”, é a mensagem da empresa aos seus clientes



A Apple fez um pedido de desculpa público aos seus clientes. Depois de ter admitido que tornou os telemóveis antigos mais lentos para evitar problemas com as baterias, a empresa faz, agora, mea-culpa, promete melhorar o software e dar descontos na troca de baterias.

“Sabemos que alguns sentem que a Apple os desiludiu. Pedimos desculpa”, diz a empresa em comunicado.

Na mensagem, a Apple lamenta a forma como lidou com a questão de tornar mais lentos os iPhones antigos e promete mudanças . Quer mostrar que “reconhece a lealdade” dos consumidores e quer “recuperar a confiança" dos que duvidam.

Uma das estratégias para o conseguir é mudar o software de forma a permitir que os clientes possam saber se as baterias dos seus telefones estão em mau estado e afetam o desempenho final. Outra linha de ação é reduzir preços na troca de baterias já fora da garantia, de 79 para 29 dólares no caso do Iphone 6 ou de soluções mais recentes.

A empresa enfrenta vários processos judiciais e o descontentamento dos consumidores, alguns dos quais, refere a Bloomberg, acusam a marca de ter tornado os modelos antigos mais lentos para incentivar as compras de substituição com modelos novos e mais caros.

A marca, no entanto, afirma que "nunca faria nada intencionalmente para reduzir o tempo de vida dos seus produtos ou degradar a experiência de uso dos consumidores".