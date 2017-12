Novo aumento de capital. Estado injeta mais 11 milhões na CP

O Estado realizou esta semana um novo aumento do capital da CP - Comboios de Portugal. São 11 milhões de euros, elevando o capital para 3,85 mil milhões..

Um comunicado enviado pela empresa à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), dá conta da operação. É o segundo aumento de capital este mês e o quarto em 2017.

Em 11 de dezembro, a CP dera conta de um reforço de 418,3 milhões, A 25 de outubro, a injeção fora de 16,8 milhões.

No final de junho, aquando da nomeação do novo presidente do Conselho de Administração, Carlos Nogueira, o Estado colocara na CP mais 12,4 milhões de euros. Em três anos, o valor acumulado atinge a cifra de 900 milhões.

Esta séria de operações destina-se a suprir as necessidades de capital da empresa.

No primeiro semestre de 2017, a CP registou um prejuízo para 57,9 milhões (74 milhões em 2016), tendo transportado 60 milhões de passageiros. No fim do semestre, a dívida remunerada da CP era de 3 mil milhões de euros.