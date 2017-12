Juros. Portugal conserva distância face a Itália e reduz em relação a Espanha

Os juros das obrigações a 10 anos estão esta quinta-feira em 1,81% para Portugal, 1,91% para Itália e 1,46% para Espanha. Juros portugueses mantêm-se abaixo dos italianos e reduzem distância face aos espanhóis

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português (OT) a 10 anos estão esta quinta-feira 10 pontos base abaixo dos juros para os títulos italianos (BTP) no mesmo prazo no mercado secundário e encurtaram para 35 pontos base a distância em relação aos espanhóis (OE).

Pelas 10 horas (hora portuguesa), naquele prazo de referência, os juros das OT registam 1,81%, enquanto para os BTP estão em 1,91% e para as OE em 1,46%.

Uma situação de juros das OT abaixo dos BTP, no prazo de referência, ocorreu, pela primeira vez no mercado secundário, durante a sessão de 18 de dezembro, quando as taxas desceram para 1,71% no caso das OT, um mínimo desde abril de 2015, e subiram para 1,8% no caso dos BTP.

Portugal recolheu em 2017 duas alterações fundamentais. Saiu do procedimento por défice excessivo e viu duas das três principais agências de notação retirarem o rating da dívida de 'lixo financeiro'. As trajetórias de redução do défice orçamental (que poderá ficar abaixo de 1,3% em 2017) e de descida do peso da dívida pública no produto interno bruto (de 130,1% em 2016 para 126,2% em 2017) deverão manter-se em 2018.

Risco político subiu em Espanha e Itália

Pelo contrário, o risco político aumentou em Espanha e em Itália. No nosso vizinho peninsular pesa a continuação da crise catalã. O próprio orçamento de estado para 2018 ainda não foi apresentado pelo governo de Mariano Rajoy e aprovado pelo Congresso dos Deputados em Madrid por falta de apoio maioritário para passar.

Itália mantém a mais alta dívida pública em relação ao PIB da zona euro e um défice acima de 2% e vai entrar num período de turbulência política e de grande incerteza face às eleições legislativas de março, que deverão alterar o perfil do governo transalpino, se as sondagens se confirmarem. Desde início de dezembro que as sondagens dão a vitória ao Movimento 5 Estrelas (que se aproxima de recolher 30% das intenções de voto), com clara vantagem em relação ao Partido Democrático que lidera o atual governo. Para afastar o movimento de Beppe Grillo da área de partilha do poder central, Força Itália de Silvio Berlusconi, Liga Norte e Partido Democrático terão de formar uma grande coligação.

Desde o mínimo de 18 de dezembro, os juros das OT, no prazo de referência, têm registado uma trajetória de subida, mas mantendo-se abaixo de 1,9%.

Teste em janeiro

Nas últimas emissões de dívida realizadas em 2017 no prazo a 10 anos, o ganho português em relação a Espanha e Itália ainda não foi materializado nos leilões ocorridos. O Tesouro português pagou um mínimo histórico de 1,939% no leilão de 8 de novembro, mas o italiano pagou 1,73% a 30 de novembro, e o espanhol pagou 1,488% a 14 de dezembro.

O teste de mercado para Portugal deverá realizar-se em data a marcar pelo Tesouro nas primeiras três semanas de janeiro aquando do tradicional lançamento de uma operação de sindicação de uma nova linha de OT a 10 anos (com maturidade em 2028 que substitua como referência a atual com vencimento em 2027). Os sinais dados pelo mercado secundário até agora apontam para um novo mínimo histórico na taxa a pagar aos investidores.