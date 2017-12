EDP Comercial aumenta preços em 2,5%

Empresa diz que não tem condições de mercado para acompanhar a descida dos preços regulados

A EDP Comercial vai aumentar em 2,5% em média os seus preços de eletricidade no mercado liberalizado, fruto da combinação de um agravamento do encargo de potência (a parte fixa da fatura) e de uma redução nas tarifas de energia (a parte variável).



A decisão foi anunciada esta quinta-feira pelo presidente da empresa, Miguel Stilwell, que justificou a evolução, contrária à descida de 0,2% nas tarifas reguladas, com o facto de a EDP não ter condições de mercado para acompanhar a descida dos preços regulados.



Segundo a EDP, as condições definidas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos para 2018 não refletem o agravamento de 24% do custo da eletricidade no mercado grossista no último ano, criando artificialmente uma vantagem para quem está no mercado regulado.



A EDP argumenta que nos seus novos tarifários, que já estão a ser comunicados aos clientes, há vários perfis de consumo em que continuará a ter preços mais baixos do que os regulados. Noutros a EDP assume não ser competitiva, como por exemplo nos consumos bi-horários.



A empresa anunciou igualmente que lançará esta sexta-feira uma nova campanha no mercado livre para angariar clientes duais, oferecendo descontos de 5% na eletricidade e 10% no gás natural face aos seus preços de referência. Note-se que estes descontos são válidos por 6 meses, mas sujeitos à atualização anual de tarifas que a empresa acaba de anunciar.