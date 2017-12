Dívida. Ida ao mercado em janeiro ainda não vai contar com graduação pela Moody's

O Tesouro deverá lançar em janeiro a tradicional operação de sindicação de uma nova linha de obrigações a 10 anos, mas ainda não vai contar com o pleno das três principais agências considerando a dívida fora de 'lixo financeiro'. Moody's só analisa rating em abril de 2018

A Moody's só deverá reavaliar o rating da dívida de longo prazo portuguesa a 20 de abril, segundo o calendário para 2018 publicado no site da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). A expetativa dos analistas é que a agência decida, também, retirar Portugal da notação de 'lixo financeiro'.

Uma reavaliação só em abril significa que, nas operações de ida ao mercado no primeiro trimestre do próximo ano, o Tesouro português ainda não contará com a graduação para nível de investimento por parte daquele agência. A atenção estará focada no lançamento da nova referência a 10 anos que deverá ocorrer ainda em janeiro, com a tradicional operação de sindicação nas primeiras semanas do novo ano.

A Moody's é a última das três grandes agências que continua a classificar a dívida portuguesa em 'lixo financeiro' (no caso Ba1, equivalente a BB+, apenas a um nível do primeiro rating de investimento). A Standard & Poor's retirou Portugal do 'lixo financeiro' em 15 de setembro (graduando de BB+ para BBB-) e a Fitch surpreendeu, a 15 de dezembro, subindo dois níveis (de BB+ para BBB, a melhor notação para Portugal atualmente).

A graduação para nível de investimento por parte da S&P e da Fitch ampliou o universo dos investidores interessados na dívida portuguesa, agora liberta do carimbo de 'lixo financeiro'. O pleno das três principais agências consolidará essa nova situação.