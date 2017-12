Construção. Acionistas da Elevo compram Opway

A Nacala Holdings, detida pelos ex-diretores da Mota-Engil Gilberto Rodrigues (75%) e Pedro Antelo (25%) anunciou esta quinta-feira ter fechado a compra do grupo Opway. Em setembro comprara ao fundo Vallis a Elevo, numa operação avaliada em 90 milhões de euros.

A Opway encontra-se há dois anos em processo de revitalização e transferira-se do universo Espírito Santo para a posse dos quadros, no âmbito do processo de venda. Entre os ativos da Opway encontra-se uma posição de controlo da construtora espanhola Sarrion.

Os gestores--acionistas tinham a empresa no mercado à procura de compradores ou parceiros que permitissem superar os estrangulamentos financeiros a má vontade da banca. O principal credor é a CGD, a quem cabia decidir o futuro da construtora.

Em 2016, a produção da Opway sofreu com a falta de garantias bancárias em mercados como a Argélia e a produção caiu para a casa dos 100 milhões de euros. Sem crédito bancário, a Opway fora resolvendo o drama da liquidez recorrendo a acordos com clientes com dívidas antigas e à venda de ativos dispensáveis, por exemplo em Moçambique. A carteira de obras ronda os 200 milhões, um décimo do valor da carteira da Elevo.

Vocação global

A Nacala refere que com esta aquisição e da Elevo "concentra ao nível das infraestruturas capacidade técnica e operacional para executar todo o tipo de obra de engenharia, em qualquer parte do globo". Tal como a Elevo, o grupo Opway resultara (2008) da fusão de duas construtoras (Sopol e Opca).

Gilberto Rodrigues dirige agora um conglomerado que opera em mais de 20 mercados e uma produção anual superior a 500 milhões de euros que lhe garante o terceiro lugar no ranking português.

A Opway conta na sua carteira com obras em mercados como Espanha, Alemanha, Argélia, República do Congo ou Colômbia, que se juntam aos 18 países em que a Elevo opera.

No comunicado, a Nacala refere que esta operação reforça "a sua vocação global em todos os ramos da engenharia e construção". A prioridade da equipa de Gilberto Rodrigues será "reorganizar as operações" e potenciar as sinergias entre os dois grupos, focando-se nos mercados mais rentáveis e promissores.

De acordo com o plano de viabilização aprovado pelos credores, a Opway Engenharia agendara para 2018 o primeiro pagamento aos bancos – 55% da dívida de 130 milhões em sete prestações anuais e o resto de um só vez no fim do programa (2024).