Bolsa. Cotadas familiares registam o melhor desempenho. BCP é a exceção

As famílias Mota, Soares dos Santos, Azevedo e Amorim são as que mais lucram em 2017. As quatro adicionaram 1,6 mil milhões aos seus pecúlios

As cotadas de caráter marcadamente familiar são as que registam um melhor desempenho em 2017, impulsionando o PSI-20 para uma valorização (15%) que neutraliza as perdas de 2016 (12%).

A Mota-Engil é exemplo perfeito desta regra. Em 2017, mais do que duplicou de valor, passando de uma capitalização de 382 milhões de euros para 850 milhões. Excelente notícia para a família Mota que reforçara para 65% a sua participação e pode brindar nesta passagem de ano em cima de um pecúlio de 540 milhões. Em 2017, a fortuna esticou 300 milhões.

O BCP surge como exceção a esta regra familiar. O único representante na bolsa do sistema financeiro, teve um início de ano auspicioso, com um colossal aumento de capital que tirou a sua capitalização da zona deprimida do PSI-20.

Há um ano valia 850 milhões, ao nível da Altri e bem menos do que CTT, Corticeira Amorim ou Semapa. Vai despedir-se de 2017, depois de uma recuperação de 46%, com uma capitalização superior a 4 mil milhões (a 5ª maior), mais consentânea com a dimensão do maior banco privado que no passado se afirmou como uma máquina voraz de destruição de valor.

Famílias Azevedo e Amorim ganham em todas as frentes

Voltando à lógica familiar. A família Azevedo está de luto, mas as ações das várias Sonaes brilham. A Sonae rica teve um dezembro fantástico, impulsionado a valorização anual para os 30%. Vale agora mais 520 milhões do que há um ano – a fortuna da família Azevedo engordou aqui 275 milhões. Se o desempenhar se mantiver, Paulo Azevedo bem pode cumprir o sonho de deixar, no fim deste mandato, as tarefas executivas a cargo de Ângelo Paupério.

Mas, a família Azevedo ganha em mais dois carrinhos. A Sonae Indústria (detém 68%) estilhaçou todas as valorizações e multiplicou o seu valor por 2,4, após o reagrupamento de ações – vale agora 160 milhões. E a Sonae Capital subiu 18%, ganhando mais 35 milhões.

O ano também correu bem às famílias Soares dos Santos, Amorim ou Queiroz Pereira. A Jerónimo Martins rivaliza com a EDP em capitalização, superando a cifra dos 10 mil milhões. Em 12 meses o grupo valorizou 900 milhões – a fortuna da família Soares dos Santos cresceu 500 milhões.

As herdeiras de Amorim beneficiam pelo lado da Galp e da Corticeira. A valorização de 10% na Galp reforçou a sua posição como sociedade mais valiosa (12,9 mil milhões). O incremento de 1,2 mil milhões impulsiona a fortuna de Fernanda Amorim e das filhas Paula, Marta e Luísa em 220 milhões. Já os acionistas da Corticeira, apesar dos dividendos distribuídos, ganharam este ano em bolsa 310 milhões: 75% deste valor cabe ao universo Amorim.

Finalmente, a Semapa de Pedro Queiroz Pereira. A holding que detém a Navigator (ex-Portucel) está na linha da frente das valorizações (33%). Traduzindo, adicionou ao seu valor mais 360 milhões – 72% pertencem à família Queiroz Pereira.

Spread da dívida e aceleração económica

Os analistas apontam como fatores fundamentais para este ambiente favorável em que a bolsa portuguesa se move, a queda do spread da dívida pública, a aceleração económica induzida pelo consumo, turismo e imobiliário e a estabilidade da solução governativa, ao arrepio das expectativas generalizadas.

O BCP leva o prémio de ação do ano, beneficiando da conjugação da retoma económica com um aumento de capital, encarado pelos investidores como definitivo, antes de um nova fase de distribuição de dividendos.

O clima de confiança favoreceu o desempenho de um grupo alargado de small caps, como a Mota-Engil, Novabase ou Sonae Indústria levando o mercado a descobrir realidades empresariais que já se evidenciavam.

E os CTT? É um ruído dissonante neste quadro harmonioso, com uma destruição de 45% do valor bolsista. O desempenho serve para provar quão incompetentes os mercados podem ser. Após uma dispersão a 5,5 euros, a ação tocou nos 12 e desceu quase aos 3 euros. E, no entanto, nada de substancial mudou desde que a empresa se estreou em bolsa, em dezembro de 2013.

Esta quinta-feira, na penúltima sessão de 2017, o PSI-20 segue no azul (+0,22%), impulsionando pelos ganhos da Mota-Engil, Semapa, BCP e CTT.