0,032% dos associados do Montepio aprovaram orçamento para 2018

Dos 620 mil associados só estiveram presentes cerca de 200 na assembleia geral, que serviu para aprovar o plano de ação e orçamento da associação para 2018

A Assembleia Geral (AG) da Associação Mutualista Montepio Geral, a que preside Tomás Correia, aprovou quarta-feira o programa de ação e orçamento para 2018 mas contou apenas com a presença de 200 associados, entre os 620 mil que tem a mutualista.

O programa levado à votação tem como linhas gerais a racionalização e otimização do grupo. Entre os vários pontos estão elencados a revisão de "orientações estratégicas (...)", que passam por "desconcentrar o balanço e a atividade e alargar a abrangência de benefícios abarcando o leque de finalidades mutualistas". Faz também parte do plano fidelizar e captar novos associados, aproveitar os canais de distribuição do banco (CEMG) e a criação de pacotes de oferta a famílias através da modalidade de aforro e proteção. Tomás Correia quer também "prosseguir o reforço da identidade da associação, particularmente no seio da rede de distribuição da CEMG e canais de produção".

A Assembleia Geral (AG) estava marcada para dia 27 às 20h mas como não havia quórum - era necessário estarem presentes metade dos 620 mil associados, a mesma decorreu uma hora depois, às 21h.

O plano de ação e orçamento foi aprovado maioritariamente - 96,4% - pelos presentes. Ou seja por 0,032% dos cerca de 620 mil associados.

Mesmo assim, Tomás Correia referiu no fim dos trabalhos que a votação favorável aos seus propósitos "demonstra, mais uma vez, o grau de envolvimento e a motivação dos nossos associados com esta instituição de referência na sociedade portuguesa".

A marcação da AG para esta época do ano, entre o Natal e o fim do ano, tem sido criticada por vários associados que dizem que é desmobilizadora da presença de muitos.

No documento para a aprovação constam, em jeito de balanço, os acordos estratégicos estabelecidos com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (entrada no banco) e com os chineses da CEFC China Energy os quais deverão ficar com a maioria da Montepio Seguros, como foi anunciado.

A esperada entrada da Santa Casa no capital do Montepio, a alteração dos seus estatutos e as contas consolidadas da associação de 2016, assuntos que alguns associados gostavam de ver discutidos, foram assuntos adiados.