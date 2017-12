Santander Totta conclui absorção do Popular

O Santander Totta finalizou esta quarta-feira a compra e fusão do Banco Popular depois da luz verde do Banco Central Europeu. Marca do Popular desaparece, dois anos depois do banco espanhol em Portugal ter comprado os ativos bons do Banif

O Santander Totta concluiu a compra e processo de integração do Banco Popular Portugal. É o culminar de um processo que começou em junho, depois de o Popular ter sido objeto de uma resolução e vendido ao grupo Santander por um euro.

Em 2015 o Santander Totta já tinha comprado os ativos bancários bons do Banif na sequência da resolução do banco fundado por Horácio Roque.

A marca Popular, assim como aconteceu com a do Banif, vai deixar de existir também no mercado português com esta operação, depois de as autorizações do Banco Central Europeu (BCE) terem finalmente chegado. Já em Espanha a marca Popular vai deixar de existir gradualmente.

Os trabalhadores do agora extinto Popular passam para o universo do Santander Totta que irá no próximo ano ajustar ao seu negócio o número de empregados do Popular Portugal, assim como a rede de agências. Ao todo serão 1250, os trabalhadores do banco e seguros que serão integrados no Santander Totta.

No comunicado enviado às redações, o presidente do Santander Totta, António Vieira Monteiro, afirma que "a integração do Popular Portugal é uma grande oportunidade, porque queremos continuar a crescer de forma eficiente e sustentável. Juntos somos mais fortes. A partir de hoje, tornamo-nos no maior banco privado português em termos de ativos e crédito no mercado doméstico, o que vem reforçar a nossa missão de apoiar as famílias e as empresas rumo ao crescimento”.

Nos primeiros dias de 2018, segundo diz o comunicado, está prevista a compra do capital da Eurovida SA e a tomada de controlo indireto da Popular Seguros, por parte da holding do Santander Totta, a qual já recebeu as autorizações do regulador dos Seguros, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões (ASF).

A compra do grupo Popular em Portugal vai implicar a transferência de outras entidades para o universo do Santander Totta como sejam as que se dedicam à recuperação de crédito e de ativos imobiliários,ou seja a Primestar Servicing.

O Santander Totta aproveitou para comprar à casa mãe as atividades informáticas (Ingenieria de Software Bancário e da Produban que eram sucursais do Santander em Portugal.