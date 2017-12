Défice cai para menos de metade em novembro

O défice público caiu para 2.084 milhões de euros em novembro traduzindo-se numa melhoria de 2.326 milhões de euros em relação a 2016.

Para tal, contribuiu sobretudo o crescimento da receita de 4,3% e a contenção da despesa em 0,8%.

Em comunicado enviado às redações, o Ministério das Finanças refere que “o excedente primário ascendeu a 5 800 milhões de euros”, o que significa uma melhoria de 2.281 milhões de euros” em relação ao ano passado.

“A evolução do défice ao longo do ano garante, pelo segundo ano consecutivo, o cumprimento dos objetivos orçamentais estabelecidos no Orçamento do Estado”, refere a nota do ministério, segundo a qual a “rigorosa execução orçamental, associada à evolução positiva da receita, permitem a redução da dívida pública em percentagem do PIB”.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu na semana passada que o défice de 2017 vai ser inferior a 1,3%, uma melhoria em relação aos 1,4% que estavam previstos.