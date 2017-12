Bitcoin regista quarta maior subida diária do ano

Esta terça-feira, o câmbio da bitcoin em dólares subiu 15,7%, a quarta maior subida diária de 2017. Subiu para 15760 dólares, depois de ter registado a maior queda diária do ano na sexta-feira. Analistas consideram que o pico do ano, perto de 20 mil dólares, já foi atingido e que a tendência é de descida

A bitcoin registou esta terça-feira uma das maiores subidas diárias de 2017, depois de se ter verificado a maior descida diária do ano na sexta-feira passada.

A moeda criptográfica mais importante registava pelas 21 horas (hora portuguesa) um câmbio de 15760 dólares, 15,7% acima do valor de encerramento no dia anterior.

Trata-se da quarta maior subida diária do ano, depois das registadas em 20 de julho (quase 27%), 7 de dezembro (cerca de 23%) e 6 de dezembro (16,7%). Este ano já se verificaram 12 subidas diárias de dois dígitos.

Esta subida diária ocorre depois da bitcoin ter registado a maior queda do ano (perto de 16%) na sexta-feira passada, quando fechou em 13170 dólares.

Os analistas ouvidos pelo Expresso consideram que o pico de 2017 já foi registado a 17 de dezembro quando a bitcoin chegou a valer 19891 dólares durante a sessão e que a tendência atual é de descida.

Os futuros da bitcoin para janeiro registam esta terça-feira pelas 21 horas 15800 dólares nas duas plataformas de Chicago a operar neste mercado, a CBOE e a CME.

O ano de 2017 marca a subida exponencial do câmbio da bitcoin que se valorizou mais de 1500% em dólares até esta terça-feira.

Este fim de semana mais uma voz se juntou ao coro de avisos que o que está a ocorrer com a bitcoin é uma 'bolha' clássica.

Difícil prever quando a bolha rebenta

Numa entrevista à revista tecnológica de culto Wired, o ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis recordou John Maynard Keynes para sublinhar a "exuberância racional" do que se está a passar com esta moeda encriptada, mas recusou-se a fazer prognósticos: "Em sistemas com uma dinâmica não-linear, predizer quando a bolha vai estoirar é atualmente impossível".

Varoufakis distingue, contudo, a bitcoin da tecnologia que a baseia, a blockchain, que considerou ser uma "tecnologia notável" com imenso potencial. Na realidade, durante a crise helénica do verão de 2015, o então ministro das Finanças concebeu a criação de uma alternativa de emergência, baseada na tecnologia blockchain, criando uma nova moeda "fiscal" para canalizar o pagamento de impostos de famílias e empresas.