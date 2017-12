DCIAP abre nova ronda de interrogatórios sobre EDP

A Procuradoria-Geral da República já recebeu o relatório intercalar da investigação em que António Mexia é arguido

Luís Barra

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) prepara-se para uma nova ronda de interrogatórios no âmbito do processo sobre as rendas da EDP, em que investiga atos que podem configurar práticas de corrupção, ligados aos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) e ao antigo ministro da Economia Manuel Pinho.

O Expresso apurou que o DCIAP vai avançar com um conjunto de inquirições, ainda sem datas marcadas, que deverá abranger personalidades já ouvidas na primeira fase da investigação, em 2014, mas também testemunhas novas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) não se quis pronunciar sobre estes novos interrogatórios. No entanto, a PGR confirmou ao Expresso que os prazos do inquérito estão a ser cumpridos. Em julho, a PGR tinha dado aos magistrados titulares deste processo cinco meses para prestar “informação sobre o estado da investigação”. E esse relatório já foi entregue a Joana Marques Vidal.

A investigação sobre as rendas da EDP deverá ficar concluída até maio de 2018. O que dá ao DCIAP um prazo relativamente apertado para concluir os seus trabalhos, que levam já cinco anos (arrancaram em 2012).

A investigação do Ministério Público partiu de uma averiguação ordenada pela PGR no início de 2012, após um conjunto de denúncias ligadas à forma como decorreu a privatização da EDP (venda de 21,35% à China Three Gorges) e a algumas das fontes de receita da elétrica, como os contratos CMEC.

Após solicitar em 2013 a colaboração técnica da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para melhor compreender o funcionamento dos CMEC, o DCIAP avançou em 2014 com uma série de interrogatórios, em que ouviu o ex-secretário de Estado da Energia Henrique Gomes, o antigo diretor-geral de Energia Pedro Cabral e ainda Jorge Vasconcelos e Vítor Santos (ex-presidentes da ERSE), entre outros.

Em 2015, o trabalho do Ministério Público centrou-se na análise dos depoimentos e da extensa documentação solicitada a várias entidades sobre os CMEC. Só em 2016 a investigação começou a associar as condições em que os CMEC entraram em vigor (em 2007) ao facto de a partir de 2010 o antigo ministro Manuel Pinho ter ido lecionar para a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da América (EUA), ao abrigo de um patrocínio da EDP.

O financiamento da elétrica a Columbia já tinha sido revelado pelo “Jornal de Negócios” em agosto de 2010, com a universidade norte-americana a admitir então que Manuel Pinho seria professor visitante e dizendo que “a sua posição faz parte de uma série de novas iniciativas que estão a ser apoiadas pela EDP”.

Este mês, a revista “Visão” publicou uma mensagem de correio eletrónico de final de 2009 que atesta a ligação direta entre o patrocínio da EDP e a contratação de Manuel Pinho como professor em Columbia.

A 2 de junho deste ano, a investigação do Ministério Público levou à constituição de vários arguidos, entre os quais o presidente executivo da EDP, António Mexia, e o administrador João Manso Neto. A 6 de junho, a EDP realizou uma conferência de imprensa para assegurar que os CMEC foram criados num quadro de neutralidade financeira face ao valor dos antigos contratos de aquisição de energia. Nessa ocasião, António Mexia enfatizou ainda que Columbia é apenas uma de muitas instituições que a EDP patrocina há vários anos para promover as energias renováveis no meio académico.

Entre os arguidos deste processo estão ainda Manuel Pinho, que continua a dar aulas em Columbia sobre política energética, e João Conceição, atual administrador da REN — Redes Energéticas Nacionais.