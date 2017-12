Mais de 50 empresas vão estar no Porto a aliciar emigrantes lusos altamente qualificados

As contas da Comissão Europeia no último “Education and Training Monitor” (Barómetro da Educação e da Formação) traduzem em números aquilo que muitas empresas nacionais já apontam como um dos seus principais problemas de gestão: entre 2012 e 2014, por causa da crise pela crise, abandonaram Portugal mais de 40 mil profissionais altamente qualificados. ‘Cérebros’ que hoje escasseiam nas empresas nacionais. A consultora de recrutamento Hays divulgará em janeiro as conclusões do seu inquérito anual às intenções de contratação.

Numa entrevista recente que concedeu ao Expresso, a líder da consultora em Portugal, Paula Baptista, adiantou que entre as principais conclusões do estudo está a constatação de que 84% das empresas portuguesas enfrentam dificuldades de contratação. Parte da solução para este problema está, segundo Paulo Nunes de Almeida, presidente da Fundação AEP, “na capacidade de atrair de volta para o país os profissionais altamente qualificados que partiram”. As empresas corroboram esta visão. Mais de 50 organizações nacionais vão juntar-se à Fundação AEP na primeira edição do “Match Point Porto-2017”. O encontro, que decorre na próxima quarta e quinta feiras, colocará em contacto com os recrutadores mais de 150 jovens portugueses altamente qualificados que deixaram o país e estão disponíveis para regressar.

O auditório da AEP em Leça da Palmeira será palco da iniciativa de recrutamento que reunirá empresas como a Mota-Engil, Sonae, Bial, Continental, Grupo Visabeira, DSK, Catari, Nestlé, Veniam, Grupo Amorim, entre muitas outras. O Match-Point Porto é parte integrante do projeto Empreender 2020, um projeto da Fundação AEP apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020, “que tem por objetivo estimular o espírito empreendedor no seio da diáspora portuguesa, com o foco dirigido aos jovens qualificados que recentemente deixaram o país em busca de um futuro diferente”, explica Paulo Nunes de Almeida.

O líder da Fundação AEP explica que a ideia de promover o encontro entre os talentos qualificados que deixaram o país e as empresas portuguesas carentes de recursos humanos qualificados surgiu a partir da constatação de que “muitos jovens qualificados que emigraram têm interesse em regressar”. A Fundação AEP inquiriu 1140 jovens emigrantes para conhecer o seu perfil e a partir daí definir eixos de intervenção capazes de os atrair de volta ao país e às empresas portuguesas (ver caixa). O Match-Point Porto é parte deste conjunto de iniciativas.

O que falta às empresas

Às empresas nacionais, avança Paulo Nunes de Almeida, “faltam sobretudo técnicos, engenheiros informáticos, eletrotécnicos, industriais, aeronáuticos, especialistas em tecnologias de informação, gestão hoteleira, marketing, vendas ou gestão de projetos, estão entre os perfis mais procurados pelas empresas”. O evento, que agora tem a sua primeira edição, segue um formato de reuniões e entrevistas rápidas e tem prevista a realização de 900 entrevistas entre jovens emigrados e empresas com défice de talentos. Mais de 50 empresas e 150 candidatos estão já confirmados.

A Veniam, especialista em soluções para a internet em movimento (internet of moving things), através da conectividade entre veículos, objetos móveis e utilizadores, é uma das empresas que vai estar a identificar talento no evento. João Barros, CEO da empresa, emprega uma equipa de 60 elementos altamente qualificados (“e com um perfil muito heterogéneo”) e quer em 2018 duplicar este número. 80% dos trabalhadores da empresa estão no centro de desenvolvimento da empresa, no Porto, mas a Veniam têm também operações nos Estados Unidos e em Singapura. Com um portefólio de mais de 400 patentes registadas, a tecnológica sustenta o seu sucesso numa equipa com competências diversas. “Não fazemos tecnologia pela tecnologia. Fazemos tecnologia que seja capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas e isso só se consegue com uma equipa de profissionais com visões e experiências distintas”, explica João Barros. É isso que procurará no Match-Point Porto. Estará a identificar talento que pode não se traduzir numa contratação imediata, “mas dar frutos no futuro”, seja em contratações ou em parcerias para o desenvolvimento de projetos.

A líder de recursos Humanos do Grupo Amorim, Alexandra Godinho, estará no evento com o mesmo propósito. A empresa dinamiza operações de recrutamento constantes e integrou nos últimos dois anos “uma média de 150 quadros por ano”. Em 2018, as contas serão semelhantes. “A participação no Match-Point tem como objetivo o recrutamento e a criação de parcerias que permitam alavancar a cortiça no estrangeiro”, explica, acrescentando que “muitos dos profissionais emigrados são investigadores que podem ter interesse no desenvolvimento de produtos inovadores na área da cortiça e por isso é importante para nós divulgarmos os nossos projetos junto deste público e mostrar à comunidade portuguesa no estrangeiro que estamos disponíveis para apoiar projetos inovadores neste sector”.

Paulo Nunes de Almeida garante que há muitos portugueses com disponibilidade e vontade de regressar ao país. E ainda que reconheça que “as questões salariais e as perspetivas de carreira são muito mencionadas entre as novas gerações”, pelo que as empresas que queiram recuperar talentos têm jogar com estes argumentos, não nega que haverá profissionais disponíveis para regressar mesmo com salários inferiores aos praticados internacionalmente.