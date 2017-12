Luzes, câmaras... faturação

Fundada em 2005 à boleia de um contrato para fornecer a iluminação LED do Casino de Lisboa, a Arquiled, que tem uma fábrica em Mora, a uma centena de quilómetros da capital, esteve quase para fechar quando, em 2013, a crise no sector da construção deixou a empresa praticamente sem projetos e com um capital próprio negativo. A entrada da empresa de capital de risco Capital Criativo e de uma nova equipa de gestão acabou por redefinir o rumo da empresa, que daí em diante se centraria no negócio da iluminação pública, onde conseguiria economias de escala como nunca conseguiu nos projetos personalizados de iluminação para hotéis e museus.

“Estivemos muito dependentes da iluminação customizada, arquitetural”, conta Miguel Allen Lima, o engenheiro eletrotécnico que em 2014 assumiu a liderança da Arquiled. Hoje, explica o gestor, 98% da faturação vem da iluminação pública. Mesmo continuando a empresa a todos os anos a realizar um par de projetos para hotéis.

Com uma dúzia de empresas que habitualmente participam nos concursos lançados pelas câmaras municipais para renovar os seus equipamentos de iluminação, o mercado das autarquias tem para a Arquiled três ou quatro concorrentes de peso, entre os quais a Phillips. Um dos objetivos da empresa é vender poupanças às autarquias, fazendo notar que uma fatura de €1000 em iluminação pública pode recuar de imediato para os €250 apenas com a troca de lâmpadas convencionais por LED. Associar a essa troca sistemas inteligentes de gestão (que permitam ligar e desligar remotamente os candeeiros consoante haja maior ou menor movimento na via pública) pode elevar a poupança para a casa dos 85%.

Como os equipamentos LED têm o seu custo, o financiamento das soluções de iluminação pública pode assumir várias modalidades: ou a autarquia paga a pronto as luminárias (candeeiros), ou a empresa fornecedora financia o cliente, repartindo com este, ao longo de alguns anos, as poupanças na fatura elétrica.

Hoje a Arquiled tem mais de 30 municípios na sua carteira de clientes. Um deles é Valongo, onde a empresa se aliou à EDP (que é sua acionista, com 40%, sendo outros 40% da Capital Criativo e 20% dos fundadores), para instalar 16 mil luminárias, com um valor de €2,7 milhões, numa parceria de longo prazo, em que a Arquiled dá uma garantia de 10 anos.

Em 2016, com uma faturação em torno de €4,5 milhões, a Arquiled deu ainda prejuízo. A situação da empresa agudizou-se em 2013, ano a partir do qual somou perdas anuais em torno de €1,5 milhões. Mas este ano a empresa deverá alcançar um volume de negócios de €7 milhões e um resultado líquido positivo, segundo Miguel Allen Lima.

Na sua fábrica em Mora trabalham hoje 40 pessoas, a somar às 20 nos escritórios que a Arquiled tem em Lisboa. A unidade no Alentejo labora apenas a um turno, mas é uma das poucas fábricas que vão empregando jovens em Mora. A empresa está neste momento a equacionar a ampliação da capacidade produtiva. As instalações originais, que estão a fabricar cerca de 9000 luminárias por mês, estão a tornar-se apertadas para acomodar o stock produzido e os componentes necessários para essa mesma produção.

Com a necessidade crescente de os municípios cortarem nas despesas, aí se incluindo a energia, a Arquiled tem no mercado autárquico uma boa oportunidade de consolidar a sua operação. E afastar, de vez, o cenário sombrio da crise que quase deixou a pequena empresa às escuras.