Viagens para o Brasil disparam neste Natal

As viagens para o estrangeiro durante este período estão a crescer entre 7% a 9%, de acordo com fonte oficial da Associação Portuguesa das Agências de Viagens de Turismo (APAVT). Brasil é o destino mais procurado e cresce a dois dígitos, em particular devido ao reforço da oferta dos operadores para este país. Caraíbas, Cabo Verde e Marrocos são outras das localizações fora do país para onde os portugueses se dirigem durante estes dias, a par com o Dubai, a Disney de Paris e outras capitais europeias.

