TAP oferece “prenda de Natal” ao Porto

A TAP vai começar a voar para quatro novos destinos a partir do Porto em 2018. A companhia aérea vai lançar dois voos, bidiários, para Barcelona (Espanha) e para Milão (Itália) a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e uma vez por dia para Londres, no Reino Unido, e Ponta Delgada, nos Açores.

Estes novos voos são um “presente para a população do Porto”, “uma prenda de Natal” e a contribuição da TAP “para o desenvolvimento da cidade, um polo muito importante”, afirmou Fernando Pinto na terça-feira.

O presidente executivo da companhia aérea lembrou a polémica lançada quando a TAP acabou com algumas rotas no Porto, recordando que foi dito que “seria um recuo estratégico”, mas que sempre tiveram intenção de reanalisar necessidades.

Novas rotas e novos aviões

A TAP vai também receber mais seis novos aviões e começar a voar para dois novos destinos, Florença e Nouakchott, em 2018. “Vamos começar a operação para Florença (Itália) a partir de 10 de junho. Serão cinco voos por semana entre Lisboa e Florença. É uma rota muito solicitada, um destino de extremo interesse para o turismo, mas também pelo interesse no tráfego de negócios” gerado naquela região italiana, disse o responsável.

Fernando Pinto anunciou ainda que a TAP vai passar a voar em 2018 para Nouakchott, na Mauritânia, à partida do aeroporto de Lisboa, uma rota que ajudará a manter o crescimento da transportadora em África. “É mais uma rota em África, onde temos crescido muito. No início falava-se muito no crescimento da TAP no Brasil, depois no crescimento nos Estados Unidos, mas o crescimento e a dedicação da TAP às rotas de África é muito grande”, acrescentou.

O presidente executivo da transportadora aérea anunciou ainda a chegada de seis novos aviões A330-900 Neo no segundo semestre do próximo ano, a que se somará o primeiro A321 Long Range. “É o início da modernização da TAP, que traz grandes ganhos em eficiência. Ao longo dos anos, vamos substituindo a frota da TAP, que já é bastante moderna”.