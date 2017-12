Saiba quais são os brinquedos mais comprados este Natal

Nos brinquedos, os clientes do El Corte Inglés já esgotaram as bonecas LOL, enquanto os ovos que chocam animais de peluche Hatchimals e os bonecos da Patrulha Pata perfilam-se para serem os presentes mais oferecidos às crianças neste Natal.

Os livros infantis, os jogos didácticos e os kits da Science4you são outros dos artigos a sair a alta velocidade das prateleiras desta cadeia de lojas de departamento, que tem dois pontos de venda no país.

Na mais democrática e massificada cadeia de hipermercados Continente, as preferências recaem sobre as bonecas LOL, para as meninas, e os peões Beyblade, para os meninos. Fonte oficial do Continente acrescenta que em termos de marcas a Lego é a mais vendida.

