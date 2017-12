O regresso do Natal de todos os gastos

Os mais recentes indicadores sobre crescimento económico e crédito ao consumo já indiciavam que este seria um Natal de cordões abertos nas bolsas dos portugueses. Sem dados definitivos sobre as vendas em dezembro, as empresas com negócios associados à época natalícia e de ano novo mostram-se satisfeitas com o aumento dos negócios.

No El Corte Inglés, o crescimento das vendas é transversal a todas as secções, mas tem particular incidência na área alimentar. “Não lhe posso dar números finais, mas temos registado crescimentos muito significativos”, refere fonte do departamento de comunicação do El Corte Inglés, referindo-se às vendas desde o início de dezembro, cujo ticket médio (valor que se gasta em cada compra) também está a crescer. No departamento de eletrónica, um dos que tem mais procura nesta época, os hoverboards (espécie de skate com duas rodas e motor elétrico que funciona através do movimento do corpo) são os campeões de vendas, seguidos das consolas Nintendo Switc, Xbox One X e PlayLink.

Nos brinquedos, os clientes do El Corte Inglés já esgotaram as bonecas LOL (ver foto), enquanto os ovos que chocam animais de peluche Hatchimals e os bonecos da Patrulha Pata perfilam-se para serem os presentes mais oferecidos às crianças neste Natal. Os livros infantis, os jogos didácticos e os kits da Science4you são outros dos artigos a sair a alta velocidade das prateleiras desta cadeia de lojas de departamento, que tem dois pontos de venda no país. Na mais democrática e massificada cadeia de hipermercados Continente, as preferências recaem sobre as bonecas LOL, para as meninas, e os peões Beyblade, para os meninos. Fonte oficial do Continente acrescenta que em termos de marcas a Lego é a mais vendida.

Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science4you, avança que os artigos mais vendidos para o Natal são os drones e os robôs, bem como a Fábrica de Maquilhagem e o Magia com Ciência. “Em anos anteriores, as vendas do último trimestre chegaram a representar mais de 70% das vendas anuais da empresa”, revela o criador da marca portuguesa de brinquedos didáticos, estimando que este ano as vendas natalícias representem entre 50% a 60% das vendas, tendo em conta que os retalhistas anteciparam as compras. Em termos das vendas nos últimos três meses do ano, Miguel Pina Martins espera crescer 50%, ascendendo a €9 milhões neste trimestre.

Estas previsões são o resultado do aumento não só da procura como também dos pontos de venda próprios, os quiosques Science4you nos centros comerciais, que quase triplicaram (de 18 para 50). Miguel Pina Martins avança que depois das Festas a maioria dos 32 quiosques extra serão encerrados. “Este reforço é fundamental para conseguirmos dar resposta à crescente procura do mercado. Nesta época aderimos também a campanhas como a Black Friday e a Cyber-Monday, que é uma forma de irmos ao encontro das expectativas dos clientes, que já esperam por estas datas para efetuar a compra de brinquedos educativos por valores mais reduzidos”, explica Miguel Pina Martins.

Na Ferbar, por seu lado, Natal também é sinónimo de aumento de vendas, tendo em conta a corrida aos frutos secos, o produto-estrela desta empresa. Sem revelar dados de vendas em dezembro, Márcio Barbosa, administrador da Ferbar, avança que a campanha de Natal é das mais relevantes, com um peso de 18% nas vendas anuais. “A categoria de frutos secos, que inclui também frutos desidratados e fruta cristalizada , pesa aproximadamente 14% no volume do negócio da distribuição [a Ferbar tem negócio de indústria], sendo que o pico das nossas vendas acontece precisamente neste período”, explica Márcio Barbosa. Bacalhau e chocolates são outros dos produtos alimentares que batem recordes de vendas por estes dias (ver caixa ao lado).

Com os números definitivos por fechar, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) espera que o Natal nas grandes superfícies se traduza em mais dinheiro a entrar nas caixas registadoras. “O que temos é uma ideia, resultado de conversas informais com os nossos associados, que indicam que este ano está a ser superior ao ano passado”, revela Pedro Teixeira, secretário-geral da APCC, acrescentando que o tráfego de pessoas nos centros comerciais se tem mantido estável com um crescimento do valor gasto pelos clientes em cada compra.

Na Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Ana Isabel Trigo Morais, diretora-geral, acredita que “os gastos das famílias venham a estar em linha com o clima de confiança que o consumo tem vindo a registar no país”. É também esse clima que está a levar os portugueses para fora de Portugal entre o Natal e o fim de ano. As viagens para o estrangeiro durante este período estão a crescer entre 7% a 9%, de acordo com fonte oficial da Associação Portuguesa das Agências de Viagens de Turismo (APAVT). Brasil é o destino mais procurado e cresce a dois dígitos, em particular devido ao reforço da oferta dos operadores para este país. Caraíbas, Cabo Verde e Marrocos são outras das localizações fora do país para onde os portugueses se dirigem durante estes dias, a par com o Dubai, a Disney de Paris e outras capitais europeias.