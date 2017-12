Germano de Sousa começa a exportar análises médicas

O Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa avançou há dois anos com uma startup na área da medicina de precisão, a Ophiomics. O investimento, superior a €1 milhão, ainda não foi recuperado, mas Germano de Sousa, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, acredita que dentro de três anos conseguirá o retorno pretendido. Até porque graças a essa aposta o seu laboratório prepara-se para exportar serviços para alguns mercados.

A empresa não quer para já revelar os países com os quais está a negociar a realização de análises. A Ophiomics, que conta com oito colaboradores, presta serviços especializados de medicina de precisão na área oncológica, procurando ajudar os médicos a diagnosticar caso a caso a doença de cada paciente.

“Já começámos a vender a entidades que nos pedem análises a tumores. Os clientes para já são hospitais públicos e privados em Portugal. Mas em breve iremos começar a prestar serviços ao exterior”, avançou ao Expresso Germano de Sousa.

Mas a empresa dedicada à oncologia de precisão não foi o único investimento que o laboratório português realizou nos tempos recentes, em busca de crescimento e competitividade face à concorrência de companhias estrangeiras como a Unilabs, a Labco e a Euromedics. Em meados do ano passado o Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa investiu €1,3 milhões na sua primeira linha automatizada de tratamento de análises. A unidade robotizada, fornecida por um fabricante italiano, é, segundo a empresa, a maior linha robótica do género que está instalada na Europa.

Germano de Sousa explica que a automatização de parte do processo de tratamento das análises permitiu libertar cinco pessoas para outras funções. O antigo bastonário garantiu ao Expresso que os colaboradores não foram despedidos. Mas o investimento permitiu sobretudo dar “uma resposta muito mais rápida” no processamento das amostras.

O centro de Germano de Sousa está ainda a acabar de montar um novo laboratório no Porto, projeto no qual o investimento ascende a €1,5 milhões.

“Pagamos impostos em Portugal”

José Germano Rego de Sousa, também médico, acompanha o pai na gestão do negócio, juntamente com a irmã, Maria José. São uma família de médicos. E não querem abdicar da empresa construída pelo pai, apesar de já terem recebido manifestações de interesse de potenciais compradores. O filho do antigo bastonário não esconde que uma das preocupações que têm é manter a empresa em Portugal, com o controlo familiar que sempre teve.

A empresa, que conta com 830 trabalhadores e processa diariamente 6 mil tubos com amostras (às quais estão associados 45 mil exames por dia), garante estar comprometida com o país em que nasceu. “Os nossos lucros são reinvestidos”, aponta Germano de Sousa, lembrando que o seu laboratório, com a rede de pontos de recolha que tem, dá mais cobertura em análises do que as farmácias. “E nós pagamos impostos em Portugal”, acrescenta o filho José.

Depois de em 2013 o laboratório ter faturado €33 milhões, Germano de Sousa espera este ano fechar o exercício com €40 milhões. “No ano que vem estamos a perspetivar €45 milhões de faturação”, aponta o fundador, que este ano concretizou a aquisição de quatro laboratórios. A margem operacional do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa ronda habitualmente 10% a 15% das receitas.

A crescente robotização de tarefas e a inteligência artificial são bem vistas por Germano de Sousa, para quem haverá sempre, no mercado das análises clínicas, pelo menos duas componentes humanas: os especialistas bioinformáticos e o trabalho de interpretação do analista para o médico.