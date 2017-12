Associação ‘injeta’ ciência nas empresas

HiSeedTech foi criada por 19 empresas, tem 400 investigadores e junta universidades portuguesas e dos EUA

Mario Joao

Depois de seis anos de quebra, Portugal voltou a aumentar o investimento em ciência em 2016. No ano passado, o país investiu €2348 milhões em investigação e desenvolvimento (I&D), o equivalente a 1,27% do PIB nacional. Os números constam do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional que foram recentemente divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). O montante espelha o investimento realizado por públicos e privados, ainda que, segundo o organismo público de estatística, do montante global de despesa nacional de I&D realizada no último ano, 48% tenham sido assegurados por privados. Um investimento que ainda que seja positivo não tem, na opinião de Pedro Vilarinho, diretor-geral da recém-criada associação HiSeedTech, grande retorno pela inadequação de grande parte da investigação produzida às necessidades do mercado. Foi para romper com este ciclo que 19 empresas se uniram para criar a HiSeedTech, uma associação criada e dinamizada por empresas privadas tendo como objetivo o apoio ao empreendedorismo de base científica. A plataforma nacional quer aproximar investigadores, empresas e investidores e conta com o apoio de várias universidades americanas.

Galp Energia, Efacec, Banco Popular, BlueClinical, Clarke, Modet & Company, Costa Verde, Diergy, Esporão, Hovione Capital, Intercapital, Lameirinho, PwC, Renova, Promotor, SNAP!, TauCapital e Tecnimed compõem a lista de fundadores multissectoriais da associação cujo propósito é “colmatar uma lacuna que existe no ecossistema empreendedor nacional e que tem a ver com o distanciamento entre a investigação que é produzida, as necessidades das empresas e as fontes de investimento/financiamento”, explica Pedro Vilarinho. A HiSeedTech trabalhará com os investigadores para adequar a investigação que produzem às reais necessidades das empresas, ajudando-os a levar para o mercado os seus produtos.“Temos um posicionamento e uma orientação que permitem transformar tecnologia de ponta e descobertas científicas em novas oportunidades de negócio, fomentando investimentos em projetos baseados em ciência e tecnologia, ao fornecer à comunidade empresarial projetos validados pelas iniciativas da associação”, clarifica.

Uma relação difícil

Pedro Vilarinho reconhece que “a ligação da inovação, dos investigadores e dos laboratórios de I&D ao mercado não é fácil. Há barreiras que os investigadores têm de ultrapassar para adequar ao mercado a ciência que produzem”. Para eliminar estas barreiras é importante, na opinião do diretor-geral, aproximar os investigadores das empresas, mas também “abordar a questão da perspetiva contrária: identificando as necessidades tecnológicas das empresas e os problemas que tenham e que possam ser resolvidos com recurso à tecnologia e procurando, dentro da nossa rede de investigadores e parceiros, alguém capaz de trabalhar a solução necessária”.

Apesar de recentemente lançada, a HiSeedTech integra já uma rede de 400 investigadores e vários executivos que assumem o papel de mentores, “apoiando os investigadores a progredir no processo de transferência da inovação para o mercado”. A rede é de âmbito internacional já que, além dos investigadores portugueses agregados e das universidades nacionais que apoiam o projeto — Porto Business School e Nova School of Business and Economics (Nova SBE) —, conta com a colaboração de associações congéneres a nível internacional e das universidades americanas de Brown, Rutgers e North Carolina State.

É, de resto, desta parceria que resulta a primeira iniciativa da associação, o programa HiTech, cujas candidaturas se encontram a decorrer até janeiro. “O objetivo do HiTech é adaptar a investigação científica e tecnológica às necessidades do mercado. O programa juntará investigadores com um projeto de base científica ou tecnológica e alunos de gestão que, em equipa, e ao longo de quatro meses, irão trabalhar com o objetivo de poderem validar as suas descobertas às necessidades reais do mercado”, explica, acrescentando que o HiTech “apoia os investigadores na validação do potencial comercial dos conceitos de produtos que geram, fornecendo competências de comercialização”. Para um investigador integrar a HiSeedTech “basta que faça boa ciência e que tenha vontade de a ver aplicada ao mercado”, garante Pedro Vilarinho, reconhecendo que o processo de capacitação dos investigadores para atuarem sinergicamente com as empresas é moroso e será sempre a longo prazo.