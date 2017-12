Hipermercados acusados de deslocalizar trabalhadores para minimizar efeitos da greve

No primeiro dia de greve da grande distribuição (dos trabalhadores dos armazéns e logísticas) houve intervenção policial no centro de distribuição da Sonae, deslocalização de funcionários dos armazéns da Jerónimo Martins em Alcochete para os da Azambuja e empregados das lojas do Lidl a serem transferidos também para os armazéns, de acordo com Isabel Camarinha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), que convocou uma greve para os três dias que antecedem o Natal.

"De manhã, as ações centraram-se principalmente nos grandes armazéns e foram demonstrativas do descontentamento dos trabalhadores", avança a presidente do CESP, salientando a ilegalidade da transferência de funcionários de uns postos de trabalho para outros, como forma de diminuir o impacto da greve. "A adesão foi em grande número, com as empresas a não respeitaram o direito à greve", acusa Isabel Camarinha, referindo-se à deslocalização de funcionários das lojas do Lidl para o armazém, bem como do armazém de Alcochete da Jerónimo Martins (Pingo Doce) para a Azambuja.

"A adesão à greve no Pingo Doce não teve qualquer impacto na nossa operação, foi inferior a 1% do universo de colaboradores dos nossos Centros Logísticos", de acordo com fonte oficial Pingo Doce, garantindo que a transferência entre armazéns "é natural e tem a ver com a gestão do armazém". A mesma fonte minimiza também o número de colaboradores transferidos (seis), tendo em conta um universo com centenas de funcionários.

O Lidl, por seu lado, remete os comentários para um comunicado em que garante que procurou "assegurar o abastecimento das lojas para a época do Natal, bem como garantir o seu funcionamento dentro da normalidade".

Na Auchan, fonte oficial garante que "está tudo a decorrer dentro da normalidade, no que diz respeito ao funcionamento das lojas e parte logística". No Lidl, onde a greve abrangeu também os pontos de venda, Isabel Camarinha não tem noção da dimensão desta forma de protesto. "Trocaram os horários e as folgas para as pessoas irem trabalhar no dia da greve, ameaçando e pressionando", avança a presidente do CESP.

No Minipreço, Isabel Camarinha refere que a adesão dos trabalhadores dos armazéns foi boa, apesar de ainda não ter dados concretos. Fonte do Dia, que detém a rede de lojas Minipreço, confirma "a realização de uma ação sindical nos nossos armazéns de Torres Novas que, contudo, não coloca em causa o normal funcionamento do mesmo e o consequente fornecimento da nossa rede de lojas”.

A Sonae - onde de manhã houve intervenção de forças policiais na concentração junto ao centro logístico da Maia (Porto) - escusa-se a falar sobre este tema, encaminhando o Expresso para a associação do sector, a APED. Em comunicado, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição garante que "estão asseguradas todas as condições para que os consumidores portugueses possam realizar as suas compras habituais na quadra natalícia, não se verificando quaisquer limitações ao funcionamento das lojas".

Amanhã, sábado, o CESP não promove concentrações nem ações de protesto, centrando as atividades na organização de piquetes de greve, que no fim de semana abrange todo o sector das empresas de distribuição e não só os armazéns e algumas lojas, como hoje. A greve tem como objetivo exigir a negociação do contrato coletivo de trabalho, o aumento de salários e o fim da tabela B (com valores mais baixos que se aplicam em todos os distritos exceto Lisboa, Porto e Setúbal), horários de trabalho regulados e a manutenção do valor pago por trabalho suplementar e em feriados.