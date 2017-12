Haitong Bank quer encaixar quase 25 milhões de euros com venda das sucursais de Londres e Nova Iorque

Antigo BES Investimento espera que o processo de venda esteja concluído dentro de um período máximo de seis meses contados a partir de 15 de dezembro de 2017, data em que foi anunciada a decisão de alienação

O Haitong Bank, antigo Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), anunciou esta sexta-feira que o valor indicativo da alienação das suas sucursais de Londres e Nova Iorque será de um total de quase 25 milhões de euros.

“O valor indicativo para a alienação da Haitong Securities USA LLC. será de 16.778.468,03 dólares americanos (equivalente a aproximadamente 14.235.931 euros), o qual está sujeito potenciais ajustamentos de acordo com o MIPA da Haitong USA, que podem impactar negativamente no valor da venda”, lê-se no comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, “o valor indicativo para a alienação da Haitong UK Limited e Haitong Securities (UK) Limited será de 12.536.132,19 dólares americanos (equivalente a aproximadamente 10.636.460 euros), o qual está sujeito a ajustamentos de acordo com o SPA, que podem impactar negativamente no valor da venda”, adianta o antigo BESI.

O Haitong Bank estima que o processo de venda esteja concluído dentro de um período máximo de seis meses contados a partir de 15 de dezembro de 2017, data em que foi anunciada a decisão de alienação.

Na altura, o Haitong Bank explicou que depois destas transações, sujeitas à obtenção de autorizações regulatórias, as “entidades em causa deixarão de ser filiais do Haitong Bank, S.A. e serão excluídas do respetivo perímetro de consolidação”.

Aquando do regaste do Banco Espírito Santo (BES), em agosto de 2014, o BESI foi integrado no Novo Banco, tendo sido vendido em setembro de 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros e denominado Haitong Bank.