Estado coloca Efisa à venda em janeiro

É mais uma tentativa para vender o banco de investimento do ex-BPN que está à venda desde 2011. O Estado pretende escolher o comprador até abril

A Parparticipadas, veículo do Estado que ficou com as participadas do ex-BPN que não foram vendidas ao EuroBic, vai voltar a colocar a concurso a venda do Banco Efisa, segundo comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Na sequência dos pedidos de informação recebidos, a Parparticipadas, S.G.P.S., S.A. informa os interessados que prevê lançar o procedimento de alienação do Banco Efisa, S.A. durante o mês de janeiro de 2018 com a publicação do anúncio respetivo".

A segunda tentativa de venda será concretizada através de concurso público, depois de durante os últimos meses vários entidades terem revelado interesse no banco de investimento do antigo BPN.

No comunicado enviado à CMVM a Participadas que faz parte da Parvalorem, que ficou com os ativos tóxicos do ex-BPN, que o concurso estará "limitado a entidades que preencham determinados requisitos e que venham a ser selecionadas de acordo com os critérios definidos no respetivo programa de concurso" e que existe a expectativa de que a escolha do comprador "possa estar concluída num prazo de três meses".

Recorde-se que o Banco Efisa esteve para ser comprado em 2015 pela Pivot (Aethel de Ricardo Santos Silva e Aba Schubert, tendo entrado para a sociedade o antigo ministro Miguel Relvas. Os compradores ofereciam 38 milhões pelo banco de investimento, mas o processo arrastou-se e a venda foi cancelada em março porque não foi obtida a autorização do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal.