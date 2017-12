Crise catalã. Bolsa de Madrid lidera quedas europeias. Bancos catalães perdem mais de 3%

O índice bolsista Ibex 35, em Madrid, perdeu esta sexta-feira 1,19%, a segunda maior queda diária em dezembro. Bancos de origem catalã, Caixa Bank e Sabadell, perdem mais de 3%, reagindo à reafirmação da maioria absoluta independentista no Parlamento catalão. PSI 20 fecha com recuo de 0,25%

O índice Ibex 35 da Bolsa de Madrid abriu esta sexta-feira a perder mais de 1,4%, mas acabou por fechar com um recuo de 1,19%. A queda madrilena liderou, de longe, as perdas nas bolsas europeias e refletiu os resultados das eleições na Catalunha realizadas ontem, que confirmaram a maioria absoluta dos partidos independentistas no Parlamento catalão. O recuo hoje registado no Ibex 35 foi o segundo mais elevado em dezembro.

O Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas da zona euro) recuou 0,49%, com o banco espanhol Santander a liderar as quedas nesse índice. Em Lisboa, o índice PSI 20 desceu 0,25%, com cinco títulos a caírem mais de 1% - Sonae (que perdeu 2,2%), Pharol, Mota-Engil, CTT e Altri.

Em Madrid,os dois bancos de origem catalã, Caixa Bank (atualmente com sede em Valência) e Sabadell (atualmente com sede em Alicante), perderam 3,6% e 3.4% respetivamente, liderando as quedas no Ibex 35.

Apenas as bolsas austríaca, cipriota e irlandesa fecharam em terreno positivo na zona euro.