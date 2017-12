Rumor de aquisição por parte da Boeing leva a suspensão das ações da Embraer

Wall Street Journal avança com a notícia de uma fusão entre as duas fabricantes de aviões. Ações da Embraer já foram suspensas

A fabricante de aviões norte-americana Boeing poderá estar a negociar a compra da brasileira Embraer. A informação é avançada pelo Wall Street Journal, que adianta que as empresas estão apenas a aguardar uma posição por parte do governo brasileiro. Recorde-se que a Embraer foi privatizada nos anos 90, mas o Estado ainda detém uma ação de classe especial que lhe dá poder de veto em decisões estratégicas da empresa.

Uma eventual fusão entre as duas empresas faria nascer um gigante global de aviação mundial, com forte presença nos segmentos de longa distância e na aviação regional, capaz de fazer frente à parceria entre as suas concorrentes Airbus e Bombardier.

Os rumores à volta do negócio fizeram as ações da Embraer disparar 22% na bolsa de valores de Nova Iorque esta quinta-feira. As ações foram entretanto suspensas.