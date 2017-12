Moscovici: eleição de Centeno no Eurogrupo é um “sinal de apoio e reconhecimento das políticas implementadas”

“A eleição do ministro das Finanças português para presidente do Eurogrupo é o reconhecimento da situação do país. Um claríssimo sinal de apoio e reconhecimento das políticas implementadas”, afirmou o comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, esta quinta-feira de manhã, durante uma conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Moscovici disse ser “um prazer ver como a situação mudou” desde a primavera de 2015: “Portugal passou por momentos difíceis e ainda se sentem alguns desses efeitos na sociedade”, mas “o país virou a página, claramente”.

O comissário elogiou o “crescimento robusto”, com uma previsão de 2,6% para o próximo ano, frisando no entanto ser “preciso cautela”. Em seu entender, o Governo de António Costa “tomou passos consideráveis no sector financeiro”, mas a diminuição do crédito malparado continua a “representar um desafio”.

Quantos às apostas aconselháveis para Portugal, o comisário francês destaca a necessidade de “melhorar as capacitações dos trabalhadores” e de apoio à “inovação na Economia”.

Moscovici considerou ainda que o “euro deve ser uma força para a unidade e não para a divisão” e que “a zona euro deve ser realmente controlada pelo Parlamento Europeu.

Em termos gerais, frisou ser necessário “reduzir as desigualdades” no espaço europeu e que o caminho deve passar por “promover o investimento, um grande motor do desenvolvimento”; “investir na Economia, no capital, mas também no capital humano, um passo importante na democratização”.

Relativamente à Grécia, Moscovici reconheceu que a situação permanece muito complicada, mas manifestou a esperança de que após a conclusão do programa de resgate, no próximo ano, o país consiga seguir uma “estratégia de crescimento com sucesso”, que lhe permita “reganhar a sua soberania económica”.

Entre os objetivos futuros, referiu ainda a criação de “uma lista negra dos paraísos fiscais”, como um primeiro passo para exercer pressão sobre os mesmos.