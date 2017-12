Juros espanhóis em queda ligeira. Portugal distancia-se de Itália

Esta quinta-feira, dia de eleições na Catalunha, os juros dos títulos espanhóis a 10 anos desceram ligeiramente para 1,48%, mas mantêm-se acima do fecho na sexta-feira passada. Juros das Obrigações do Tesouro português descem para 1,77% enquanto juros dos títulos italianos sobem para 1,94%

Os juros (yields) das obrigações espanholas a 10 anos no mercado secundário desceram ligeiramente esta quinta-feira na sessão da manhã para 1,48%, depois de terem fechado em 1,49% nos dois dias anteriores e em 1,47% na sexta-feira passada. Estão relativamente estáveis.

Os analistas de mercado consideram que as eleições que hoje decorrem na Catalunha poderão terminar com resultados que apontem para um "cenário benigno", pelo que o impacto da incerteza conduzindo a uma nova situação bloqueada, como apontam analistas políticos, tem sido diminuto.

No que toca à dívida portuguesa, os juros das Obrigações do Tesouro prosseguem a trajetória de descida, situando-se em 1,77% na sessão da manhã esta quinta-feira, cinco pontos base abaixo do fecho na sexta-feira passada.

O contraste com o comportamento da dívida italiana continua a acentuar-se. Os juros dos títulos transalpinos subiram de 1,81% na sexta-feira passada para 1,94% esta manhã. O diferencial em relação a Portugal amplia-se. Com juros praticamente idênticos a 16 de dezembro, a diferença, é, agora, de 14 pontos base, com os juros portugueses a consolidarem uma posição claramente abaixo dos juros italianos.

A Itália tem um quadro macroeconómico pior do que o português - crescimento mais baixo e défice orçamental e dívida pública superiores em percentagem do PIB - e um horizonte político carregado de risco em virtude da incerteza sobre as eleições legislativas em março.

O Banco Central Europeu suspendeu o programa de aquisição de ativos (incluindo dívida pública no mercado secundário) entre hoje e dia 1 de janeiro. As compras recomeçam a 2 de janeiro com um corte para metade no volume mensal e estendem-se até final de setembro, continuando em aberto se o programa termina efetivamente nessa altura.