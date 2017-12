Cortes a fundo colocam os CTT sob fogo cruzado

A contestação dos trabalhadores dos CTT está na rua esta quinta e sexta-feira, e um dos alvos é a reestruturação apresentada na terça-feira, um plano de cortes agressivos que atinge em força trabalhadores e balcões. O anúncio de um corte de 25% no salário fixo do presidente, Francisco Lacerda, e a ausência de remuneração variável não serão suficientes para acalmar os ânimos. Analistas lamentam o que consideram falta de estratégia de crescimento

Há uma profunda reestruturação em curso nos CTT e a ordem é para cortar custos e encolher a empresa. Tudo para enfrentar um negócio – o da distribuição de cartas – que decai 6% a 7% de ano para ano. O plano, apresentado esta terça-feira ao mercado, prevê a rescisão do contrato com 800 trabalhadores durante três anos, 500 dos quais são contratos a prazo. Um número mais elevado que o previsto inicialmente e que apontava para 300 pessoas. Este é um dos pontos do agressivo plano de reestruturação que Francisco Lacerda, apresentou esta terça-feira ao mercado, e que se prevê tenha forte contestação, quer por parte dos sindicatos, quer do PCP e do Bloco de Esquerda. E não deverá ser suficiente para acalmar os ânimos o facto de ter sido anunciado para 2018 um corte de 25% no salário fixo dos presidentes da comissão executiva (Francisco Lacerda) e do conselho de administração (António Gomes Mota), assim como a ausência de remuneração variável este ano e no próximo. Um corte que se estende à restante comissão executiva, embora em valores mais baixos: 15%.

A contestação já começou e promete continuar. Quinta e sexta-feira, véspera de Natal, vai haver greve em nome da melhoria das condições de trabalho e da salvaguarda de empregos. Os sindicatos dos CTT são muito fortes, e já admitiram poder endurecer a luta. O serviço universal postal, cuja qualidade tem estado a degradar-se e levou recentemente a coimas da Anacom, e é um dos motivos que faz com que o PCP e o Bloco de Esquerda tenham estado a pedir a reversão do processo de privatização. E será certamente um dos pontos de confronto político que Francisco Lacerda terá de enfrentar. O presidente dos CTT não escapará também a acusação de estar a demantelar a empresa - e um dos argumentos claro chegou a esta semana com a venda da sede na Baixa Lisboeta por €25 milhões.

Corte de custos

sem aumentos de receitas

Os CTT estimam que com a execução deste “plano de transformação operacional” haja uma contribuição positiva de até €45 milhões para o EBITDA (meios operacionais) a partir de 2020. Até lá, tendo em conta os cortes e os ajustamentos e investimentos previstos, haverá um custo adicional de cerca de €50 milhões. O mercado de capitais reagiu bem ao plano, sobretudo porque percebeu que há uma estratégia para travar a sangria, e uma maior contenção ao nível da distribuição. As ações dos CTT subiram esta quarta-feira 4,61% e fecharam a valer €3,65. No entanto, os analistas ouvidos pelo Expresso admitem que a reestruturação peca por falta de um plano e de um projeto sustentável para o aumento das receitas. “Isso é preocupante”, desabafava um analista.

Se o plano é reduzir em três anos, o número de trabalhadores em cerca de 800 pessoas, a equipa de Lacerda prevê que saiam no curto prazo cerca de 200 pessoas. As saídas terão um gasto estimado não recorrente de €14 milhões. Os cortes previstos no plano de reestruturação, apresentado na terça-feira, são em toda a linha. Irá haver o fecho de lojas com pouca procura e a conversão de lojas em postos de correio. Os gastos estimados não recorrentes com esta decisão atingem €15 milhões. O redesenho da arquitetura e a cobertura da rede de distribuição tem como objetivo a poupança anual de €10 milhões a €12 milhões até 2020, é estimado no plano cuja missão é “ajudar a contrariar a contínua queda estrutural do negócio de correio”. É uma boa notícia, mas os analistas dizem que é preciso mais para que o futuro dos CTT não seja cinzento, nomeadamente no segmento das encomendas, o único que cresce e onde a concorrência é grande. O banco postal é outra das incógnitas, e para já é um fardo. Lacerda prevê que venha a ser uma das pontas para a salvação. O sector bancário e o mercado torcem o nariz. O futuro o dirá.