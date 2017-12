Bitcoin já caiu 30% em euros esta semana

O câmbio da moeda criptográfica mais célebre perdeu 30% em euros e 21% em dólares desde o final da semana passada. No mercado de futuros, a moeda perdeu 19% na plataforma da CME desde domingo e 20,5% na plataforma da CME desde sexta-feira

A moeda criptográfica mais célebre fechou esta quinta-feira em cerca de 13 mil euros e um pouco acima de 15 mil dólares no mercado spot. Há cinco sessões consecutivas que está em queda. Desde sexta-feira passada, o câmbio da bitcoin caiu 21% em dólares e 30% em euros.

No mercado de futuros em Chicago, os contratos para janeiro fecharam hoje em 15420 dólares na plataforma da CME (onde são designados pelo símbolo BRR), que se estreou no domingo passado, e em 15370 dólares na plataforma da CBOE (onde são designados pelo símbolo XBT). que abriu no dia 10 de dezembro. Em ambos os mercados, os valores estão em queda há quatro sessões consecutivas. No caso dos contratos XBT, a queda é de 19% desde sexta-feira passada. Para os contratos BRR, o recuo foi de 20,5% desde domingo.