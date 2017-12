BPI vende negócios de meios de pagamento ao CaixaBank por €113 milhões

O Banco Português de Investimento (BPI) aprovou as propostas, apresentadas pelo CaixaBank, seu principal acionista, para alienação dos negócios de emissão de instrumentos de pagamento (cartões de débito e de crédito) à CaixaBank Payments, detida a 100% pelo CaixaBank, por €53 milhões. Além desta, foi também aprovada a venda do ramo de serviços de pagamento nos estabelecimentos comerciais à Comercia (sociedade que resulta da joint venture entre o banco catalão e a Global Payments) por €60 milhões.

O objetivo é “melhorar e ampliar, a médio e longo prazo, a oferta comercial aos clientes do BPI, criar sinergias com o grupo CaixaBank e concentrar o banco BPI na atividade bancária core”, explica o banco liderado por Pablo Forero em comunicado enviado ao Expresso. O anúncio já foi feito à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A venda resultará “em mais-valias de 99 milhões antes de impostos e num aumento dos fundos próprios CET1 de 0,46 pontos percentuais”, lê-se ainda no comunicado.

As transferências passam assim o controlo das sociedades para o banco catalão, deixando o BPI apenas com a operação comercial e relação com os clientes. Neste quadro, vão ser assinados contratos de prestação de serviços nos quais o BPI irá prestar às sociedades vendidas um conjunto de serviços para o exercício destas atividades.

Também em novembro o BPI transferiu o BPI Vida, responsável pelas áreas de seguros de vida e fundos de pensões, e as sociedades de gestão de ativos e fundos de investimento para o CaixaBank, no valor de €218 milhões.

Mais uma vez, o banco sublinha que a alienação não vai originar “a deslocalização das atividades nelas envolvidas nem a transferência de colaboradores do banco BPI ou das sociedades do seu grupo”.