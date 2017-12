CTT preveem reduzir 800 trabalhadores em três anos

O plano de reestruturação dos CTT, apresentado esta terça-feira ao mercado, prevê a rescisão do contrato com 800 trabalhadores durante três anos, 500 dos quais são contratos a prazo. Os CTT estimam que com a execução deste "plano de transformação operacional" haja uma contribuição positiva de até 45 milhões de euros para o EBITDA (meios operacionais) a partir de 2020.

Na apresentação do plano lê-se que o objetivo é reduzir o número de trabalhadores em cerca de 200 pessoas no curto prazo, decisão que terá um gasto estimado não recorrente de 14 milhões de euros. Destes, 140 trabalhadores aceitaram sair nas últimas semanas.

Os cortes previstos no plano de reestruturação são em toda a linha.Vai haver fecho de lojas com pouca procura e a conversão de lojas em postos de correio. Os gastos estimados não recorrentes são de 15 milhões de euros. A previsão é que haja com estas medidas uma poupança nesta rubrica de 6 a 7 milhões de euros por ano até 2020.

O redesenho da arquitetura e a cobertura da rede de distribuição tem como objetivo a poupança anual de 10 milhões a 12 milhões de euros até 2020.

Este plano tem como missão "ajudar a contrariar a contínua queda estrutural do negócio de Correio".

Apesar dos cortes, o conselho de administração mantém o compromisso de propor o pagamento de um dividendo de 38 cêntimos por ação para o exercício de 2017, a ser pago em 2018.