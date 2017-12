Publicidade cresce até 7,5% em 2017

O mercado publicitário está a crescer e os meios digitais são os que mais estão a ganhar, com um aumento de 16,6% face a 2016, segundo as estimativas da Omnicom Media Group relativas ao fecho de 2017, que tem por base valores líquidos de investimento. A valer €567 milhões, o mercado publicitário ainda está longe do valor mais alto dos últimos 15 anos: €806,5 milhões em 2007.

As contas em causa refletem os investimentos a preços reais, retirando os descontos, e incluindo os gastos em comunicação comercial que as marcas fazem diretamente nos meios, sem passar por agências. As três televisões em sinal aberto (RTP1, SIC e TVI), os canais pagos, imprensa, rádio, publicidade exterior, cinema e digital são os meios de comunicação abrangidos na análise (ver gráfico).

“Foi um ano muito positivo com um crescimento real de cerca de 5%, considerando toda a oferta tradicional, incluindo a componente digital. Se considerarmos os eventos, que também são transmitidos nos media, estamos a falar de um crescimento maior, entre 7% e 7,5%”, explica Luís Mergulhão, CEO da Omnicom Media Group que se dedica ao planeamento de comunicação e compra de espaço publicitário para marcas.

TV ganha na comunicação massificada

O responsável desta multinacional salienta que o investimento em televisão, por seu lado, continua a ter uma grande importância em Portugal. “Não tem a ver com sermos atrasados, mas com a escala do país em que a comunicação massificada é feita na televisão e não no digital”, argumenta Luís Mergulhão, recordando que em 2002 a quota de mercado da televisão em aberto somada com a televisão paga era 50% e que em 2017 ascende a 54%.

A publicidade nos meios digitais, por seu lado, cresce porque é cada vez mais importante na comunicação das marcas e cresce mais do que qualquer outro meio (16,6%) por vir de uma base menor em valor e por se tratar de um sector que ainda está por estabilizar. Mesmo assim, em 2017 foi o segundo meio a recolher a maior fatia dos investimentos em publicidade, com uma quota de mercado de 20,6% a seguir à televisão em aberto, que tem 45,5% do total dos gastos das marcas em comunicação comercial.

“A televisão continua a ser agregador de comunicação de marcas, apesar de ser menos boa para os targets mais jovens, mas tem um valor extraordinário”, remata o CEO da Omnicom Media Group, acrescentando que o digital não cresce mais rapidamente porque não há capacidade em termos de escala. “Os países onde a quota de digital é mais elevada é onde a própria escala do país é mais elevada, como no Reino Unido ou nos Estados Unidos da América”, argumenta.

Luís Mergulhão nega que o aumento dos investimentos em publicidade esteja relacionado com uma eventual descida do preço dos anúncios. “O preço em televisão está a aumentar porque a partir do momento em que a procura aumenta porque há mais dinheiro para gastar o preço aumenta porque a oferta está limitada”, justifica, referindo-se ao tempo máximo de anúncios permitido por lei.

Futuro: trabalhar grandes dados

Em relação aos próximos anos e ao futuro, Luís Mergulhão sustenta que o crescimento dos investimentos em publicidade irá manter-se e que as marcas vão ter cada vez mais necessidade de trabalhar a big data (grandes dados), como forma de se posicionarem para o digital.

“Neste momento temos dois grandes meios, a televisão e o digital, em que o digital está muito diversificado e fragmentado, com bastantes incertezas devido à falta de métricas estabilizadas e comparáveis, porque as mudanças neste sector são muito rápidas”, sustenta.

Este responsável defende que os big data permitem tirar conclusões e aplicá-las nas estratégias das marcas. “Isto é tratado não com o acesso à tecnologia, mas trabalhando o analytics [análise de dados por computador para encontrar padrões] porque não vale a pena ter um novo mundo e não ter capacidade para o usar”, refere o responsável da Omnicom Media Group.

Luís Mergulhão antevê que o crescimento no próximo ano será dinamizado pelos eventos e experiências de rua, muito além, por exemplo, dos festivais de música, que considera uma forma de presença de marca mais tradicional. “As marcas estão cada vez mais associadas a experiências porque migraram do posicionamento de passar os seus atributos para serem uma experiência”, remata. As competições de futebol, nomeadamente o Mundial na Rússia, o Festival da Canção e os inúmeros festivais de música que decorrem ao longo do ano serão os motores do crescimento dos investimentos em publicidade. “A grande dinâmica do mercado não é a competição entre os produtos, mas a disputa das marcas pela atenção das pessoas porque o consumo privado está a crescer”, conclui.