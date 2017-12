Novo ano traz aumentos salariais de 1,94%

Mais de 85% das empresas nacionais deverão efetuar aumentos salariais no próximo ano. Na generalidade dos cargos, o incremento salarial deverá rondar 1,94%, mas a consultora do Hay Group, a Korn Ferry, admite que os colaboradores que desempenhem funções técnicas e cargos de gestão intermédia possam vir a ser mais beneficiados em matéria de aumentos salariais. As conclusões preliminares do estudo salarial Workforce+Pay 2018 a que o Expresso teve acesso revelam ainda que os cargos diretivos serão os mais penalizados, com aumentos previstos que não excedem os 1,70%

O aumento salarial estimado para 2018 está abaixo do que tinha sido avançado pela Korn Ferry para 2017 (fixado em 2%), mas para Miguel Albuquerque, responsável pela área de estudos da consultora e Products Country Leader (diretor de produtos) para o mercado nacional, não deixa de ser revelador da “consolidação dos resultados económicos que se têm vindo a verificar um pouco por todos os sectores de atividade”. O especialista reforça que “o esforço de contenção salarial continua a ser compensado com um aumento salarial estimado superior à taxa de inflação prevista para 2018”.

Desempenho dita aumentos

O estudo, sustentado por dados salariais de 454 empresas a atuar em Portugal, demonstra que a maioria das empresas deverá realizar a sua atualização salarial já em março. Entre os fatores considerados determinantes para a atribuição de aumentos salariais individuais estão o desempenho (95%), a competitividade externa (47%), a performance da empresa (46%) e a taxa de inflação (45%). A senioridade dos profissionais é o fator que menos influencia a decisão dos líderes de atribuir aumentos.

O número de empresas que decidiu em 2018 não atribuir incentivos de curto prazo diminuiu 5%. A esmagadora maioria das organizações inquiridas (95%) confirma atribuir incentivos de curto prazo aos seus profissionais e 80% das empresas concede também bónus no final do ano. Um aumento de 5% face ao apurado no último ano. As comissões sobre as vendas são também prática corrente em 33% das organizações. Entre as empresas que atribuem este tipo de incentivo, 91% sustentam a decisão no desempenho dos comerciais individualmente e 88% nos resultados financeiros da empresa.

Segundo Miguel Albuquerque, o peso da remuneração variável e do pacote de benefícios atribuídos aos profissionais pelas empresas portuguesas continua a aumentar, não só para premiar o esforço individual e coletivo dos colaboradores no cumprimento dos objetivos, mas também como estratégia de retenção de talento. Entre os principais benefícios atribuídos pelas empresas continuarão a estar em 2018 o seguro de saúde, o automóvel,o subsídio de alimentação e o seguro de vida. A atribuição de dias extra de férias é um benefício que continuará a ser aplicado em 43% das organizações.